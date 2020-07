Se acerca el retiro de la gran leyenda

Servicios AP

Hace unos días Roger Federer estuvo hablando sobre algunos temas de su vida personal y profesional. El suizo tocó, logicamente, el tema de su regreso a la competencia y de su cercano retiro. Roger, quien salió bien de una segunda cirugía de rodilla, dijo que está bien físicamente y que para el 1 de enero espera estar a tope para arrancar con el primer Grand Slam del 2021. Roger dijo: «Mi principal objetivo es volver a estar al 100% el día 1 de enero. Ahora tengo por delante un bloque de entrenamiento físico de 20 días. Aún falta mucho, pero estoy preparado. Espero que pueda seguir jugando bien al tenis cuando vuelva». En cuanto a su retirada admitió que es obvio que no es lejano su retiro y que cuando llegue el momento extrañará mucho el circuito, también dijo que «Desde que gané Roland Garros en 2009 la prensa ha estado sacando este tema. Está bastante claro que estoy en el final de mi carrera. No puedo decir que la retirada ocurra dentro de dos años, ya que hago mis planes año tras año. En este momento todavía soy feliz. Cuando mi cuerpo deje de responder, ahí pararé» Según eso, se puede concluir que el actual #4 del mundo le quedarán un par de temporadas en el ruedo. Para «su majestad» el 2021 tendrá un evento bastante importante, se trata de los Juegos Olímpicos de Tokio que, si bien no ha comenzado con la preparación para ellos, sabe que es una oportunidad especial para él y para su familia. Federer dijo que incluso una de sus hijas tenía la intención de aprender japonés para cuando fuesen a esta competencia con su padre.