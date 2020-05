César Gerónimo, Menores y Licey (3 de 3)

Héctor J. Cruz

Cesarín Gerónimo fue un jugador premium con la Maquinaria Roja. Su romance de 9 años allí finalizó el 21 de enero de 1981 cuando fue cambiado a Kansas City donde estaría por cerca de tres temporadas. Kansas lo usaría casi en forma regular los dos primeros años, pero en el tercero a mitad de tiempo agotando 87 turnos. En el invierno de 1983 Gerónimo quedó agente libre y no regresó. Su último partido fue el 28 de agosto a los 35 años.

Cesarín jugó muy poco en las menores. Fue un privilegiado porque subió muy rápido a Grandes Ligas. Por ejemplo, en su primer año, 1967 en las menores de los Yanquis estuvo de visita en dos equipos de Novatos y clase A, pero apenas 24 turnos con 2 hits. O no le daban juego o estaba lesionado.

Al año siguiente, 1968, en clase A tuvo 324 turnos, promedio .194 y pobre aporte. Luego, Houston lo subió en 1969, regresó a doble A en 1970 en Columbus y allí agotó 264 turnos. Ese fue el año en que los Astros lo subieron debutando el 16 de abril.

Su total en liga menor fue de 612 turnos, 136 hits, promedio .222, un Hr, 49 empujadas, 12 robos de bases. Ha sido uno de los peloteros dominicanos de menor juego en las menores. LIDOM :Su historia con Licey es otra. Su juego de los años 70 fue supremo porque se vivían días intensos en la pelota dominicana con el surgimiento de la rivalidad de Licey y Águilas, que ganaron los diez títulos de ese decenio. Manuel Mota, quien dominó el jardín central de los azules en los 60, estaba en sus años de retiro y surgió el fildeo y la gracia de Cesarín para la posición, disputándose la supremacía de la liga con otro maestro, Tomás Silverio (Águilas). A partir de 1970, Gerónimo se convirtió en jugador diario del Licey.

. Pero en los años siguientes jugaba tiempo completo con Cincinnati y también con Licey. En total participó entre 1967 y 1985, 18 temporadas, y estuvo presente en doce finales. Fue parte de equipos campeones en 1971, 1973, 1977 , 1983 y 1984. En Lidom agotó 2,256 turnos, que es mucho, 636 hits, promedio de .282, 17 jonrones, 254 empujadas, 97 dobles, 24 triples.

UN POCO MAS: En los líderes de por vidaLidom , Gerónimo aparece sexto en dobles, octavo en triples, octavo en anotadas con 316, décimo en hits , en empujadas es número 11. Apareció en las boletas de Cooperstown en 1989 y no recibió votos. Fue un buen pelotero…Comentario del señor Ricardo Gonzálvez García: “Cuestionaron a Sparky Anderson acerca de mantener de titular al Chif Gerónimo, contestó, quizás no empuje 100 carreras, pero impide que nos anoten mas de 100, no solo aparando y tirando, los corredores se lo pienzan para tomarle una base extra.”… Y uno adicional de Eduardo Gómez, antigua estrella del basket, inmortal del deporte dominicano: “me trato muy bien en partido que. fui a ver la Maquinaria Roja en Cincinnati”.

