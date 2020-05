César Gerónimo, Fildeador de Oro (2 de 3)

Héctor J. Cruz

En mi artículo anterior dejé establecido que Cesarín Gerónimo fue firmado por los Yanquis en 1967, obtenido por Houston en regla 5 al año siguiente y fue el dominicano 22 en debutar en Grandes Ligas. Lo hizo con los Astros y en noviembre de 1971 cambiado a Cincinnati.

Desde que Sparky Anderson vio sus cualidades le entregó la posición de jardínero central. En su primer año, 1972, apareció en 120 juegos y 255 turnos siendo usado como jugador alterno. Más que todo jugó en el bosque derecho pues en el central estaba sembrado Bobby Tolan. Sin embargo, eso cambió a partir del año siguiente cuando Gerónimo jugó casi a tiempo completo pues de sus 130 juegos de 1973 estuvo 104 en el jardín central y el resto en el derecho. Fue a partir de 1974 que ganaría sus cuatro Guantes de Oro corridos. Estuvo de regular hasta 1980 cuando fue cambiado a los Reales de Kansas City

. Fue en ese período de 9 años cuando tuvo su pico y forjó su carrera en MLB. En 1975, por ejemplo, alcanzó 501 turnos, tuvo promedio de .257 con 6 jonrones y 53 empujadas.

Su mayor cantidad de jonrones fue de 10 en 1977 y de empujadas con 54 en 1974.

Estuvo presente cuatro veces en postemporada y en las tres series mundiales tuvo de 57-14, promedio en .246 con 2 hrs, 7 empujadas.

En esos años tuvo dos eventos misceláneos para la historia al ser el ponche número 3 mil de dos lanzadores inmortales: Bob Gibson, el 17 de julio de 1974 en Busch Stadium y Nolan Ryan, el 4 de julio de 1980. Desde luego que le preguntaron sobre eso en los años siguientes y él siempre respondió: “estuve en el lugar adecuado en el momento oportuno”. Lo tomó a broma.

En enero de 1981 Cincinnati lo envió a Kansas City por el mexicano Germán Barranca y allí estaría sus últimos tres años. Revisando sus totales de Grandes Ligas tenemos que agotó 3,780 turnos, 977 hits, promedio de .258, pegó 51 jonrones con 392 empujadas. Su OBP fue de .325.

La suya fue una diversión grande. Posiblemente haya sido el jugador de Cincinnati de menos ofensiva, pero compensaba con su gran aporte a la defensa, seguridad, desplazamiento y potencia del brazo. Su total de asistencias fue de 81, en errores solo 35 y promedio de fildeo en .988.

DE INTERES: ¿Cuál es la fecha contemplada para la reanudación de actividades deportivas con público en República Dominicana?. El tema está indicado en la FASE 4, anunciada por el gobierno, y señala el 24 de agosto refiriéndose a actividades públicas. Eso afectará, desde luego, al baloncesto de la capital, de Santiago , de la LNB, y a la Liga Dominicana de Fútbol…En especial , el fútbol deberá hacer un torneo más corto, aunque puede meterse a diciembre y competir con el beisbol invernal. Creo que son distintos públicos y no habrá problemas por ahí.. La LDF la preside ahora el empresario Manuel Estrella, quien también es presidente de Cibao FC…La ciudad de Madrid, España, iniciará en breve la Fase 1 de su reapertura, y eso podría incluír el fútbol y el baloncesto…. En algunos casos, el dinero no tiene valor útil…¿Qué compraría usted con 900 mil dólares, es decir casi 55 millones de pesos dominicanos?.. El caso es que, de acuerdo a un reporte de prensa, el miércoles alguien compró una postalita de Mike Trout como novato, firmada por él, por la suma citada… No sé si es cierto, y tampoco sé qué se hace con una postalita de peloteros… Es una cultura que no llega a Dominicana, por ningún lado.., Yo he tenido cientos de postalitas de peloteros de Grandes Ligas y aquí nunca me han ofertado un chele..En Nicaragua falleció un entrenador de beisbol llamado Carlos Aranda, del coronavirus..Allá están jugando beisbol, y desde ayer empezaron a utilizar mascarillas….Según la revista Forbes, jugar la temporada 2020-21 significaría una pérdida de US$5,500 millones para los equipos de la NFL… Tremendo lío en MLB,m NBA y NFL…Este será un año para perder y perder, y eso abarcará a todos…,El doctor José Joaquin Puello tiene 79 años de edad, y cada día asiste a su trabajo de médico en Cecanot…”No hay de otra, me cuido, pero una vez hice el juramento médico y debo responder “, dice Puello, en entrevista en La Semana Deportiva este domingo..Puello fue candidato a vicepresidente con Miguel Vargas (PRD), en 2008..Dicen que le han hecho otras ofertas, pero no las ha aceptado…Está de acuerdo con la solicitud de sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 para Santo Domingo.Cree que eso le daría un nuevo motivo al deporte nacional, se crearían nuevos planes y se iniciaría un nuevo ciclo olímpico…