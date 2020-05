Pedro Borbón, Gran “joseador” (2 de 2)

Héctor J. Cruz

Pedro Borbón no era el clásico pitcher ponchador. Lo suyo era el buen pitcheo y varios rompientes. Tenía un temperamento de “gallero” (de hecho lo era en su país). Una vez, jugando para Licey, tuvo un lío tremendo con el manager Dell Crandall y dicen los reportes no oficiales de esos tiempos que al final de un juego lo esperó fuera de la oficina azul con un bate en las manos.

Otra historia real es que en una trifulca entre Cincinnati y Mets en 1973, en Nueva York, en medio del rebú Borbón erróneamente se colocó una gorra de los Mets y cuando se dio cuenta se la quitó y la rompió a mordidas, delante de todos y de las cámaras. En su labor con Cincinnati (1970-79) cada año lanzaba un mínimo de 60 juegos siendo el pitcher más trabajador del equipo. Con frecuencia era lanzador intermedio y actuaba en varias llegando a tener récords de 9-5 en 1975, de 10-5 en 1977, y de 8-2 en 1978. Cincinnati luego lo cambiaría a los Gigantes de San Francisco el 28 de junio de 1969, es decir mitad de temporada. En 1980 firmó como agente libre con San Luis, pero ese club le daría la baja el 27 de mayo de ese mismo año y no volvería a Grandes Ligas. Su récord general fue de 69 victorias, 39 derrotas, efectividad de 3.52 más 80 salvados. Trabajó mucho, en total 1,026 innings, que es bastante para un relevista, permitió 1,098 hits con 409 ponchados. En 1981 lanzaría para los Broncos de Reynosa, de México. En las menores, su registro abarca de 1966 a 1980, lanzó en clase A y triple A, pero nunca doble A. En 5 años tuvo 36-18, con 2.61 efectividad, en 400 innings, 386 hits permitidos, 332 ponchados. Su historia con Licey corrió el período 1964-83, 15 torneos, siendo parte de varios equipos campeones. Su última campaña (1983-84) estuvo con los Caimanes del Sur. Fue pitcher abridor lanzando 1,042.2 innings con 438 ponches. Su marca fue 56-58 con 3.12 de efectividad y 13 juegos salvados. De por vida, en juegos completos es sexto con 24, en victorias quinto con 56, en blanqueadas tercero con 8, en juegos iniciados sexto con 111. en derrotas segundo con 58, en innings tercero con 1,042.Es inmortal de Cincinnati (2010) y del deporte dominicano en 1992.

DE INTERES: El amigo lector Juan Madera también hace mención del incidente de Pedro Borbón con la gorra de los Mets… Pedro fue hombre de temperamento fuerte, y se iba a los puños con el más bonito..o el más feo…. Jesús Mejía, el hijo de Vitelio, fue entrevistado por los Gigantes del Cibao para el puesto de gerente general, me confirmó Alfredo Acebal Rizek, vicepresidente del equipo. Ahora son dos los candidatos pues ya habían hecho lo propio con Felix Peguero… Jesús tiene larga experiencia como parte de operaciones de beisbol en varios clubes, incluyendo a Escogido,Estrellas y Toros. Es hijo del presidente de Lidom, pero brilla con luz propia.Tiene vocación para eso, y se parece mucho a Felix: conocimiento del juego, mucha educación y dedicación..Es de la nueva generación de ejecutivos de la pelota local, junto a J osé Gómez, Angel Ovalles, Raymond Abreu, entre otros. ….…Entonces, Bartolo Colón tiene un libro biográfico, que me encantaría leer… Bartolo es de poco hablar, pero si lo escribe otro el asunto queda bien..porque él tampoco es de esos que escribe. De hecho, casi ningún atleta lo hace..Todos se asocian con un periodista… Arismendy Alcántara, utility del Licey, pasó a las Aguilas a cambio del receptor Pedro Severino..-A primera vista parece que ganan las Aguilas porque Arismendy jugaría más aquí, pero vamos a ver… En 2019 trabajó en 90 juegos, 305 turnos, promedio de .249 con 13 jonrones, 44 empujadas… Ganó salario mínimo , y para el 2020 estaba supuesto a ir a arbitraje..-Tiene 26 años de edad..Cristiano Ronaldo, el portugués, se presentó a los entrenamientos del Juventus y parece que todo va bien…En Nueva York, el gobernador del Estado Andrew Cuomo dice que los equipos profesionales se pueden ir preparando para jugar sin público, no se sabe cuándo..Parece que el ánimo está creciendo.. Pero, en el Reino Unido volvió el lio pues de lunes a martes hubo más de 500 fallecidos..-¿Y entonces?.,. Dice el Ministro de Haciendo, Donald Guerrero, que el costo de la pandemia para el país va en 57,500 millones de pesos..¿Eso es mucho o está bien?... Hoy el pueblo se lanza a las calles pues se abren muchas oficinas y fuentes de producción: electrodomésticos, el Gobierno, construcción, y decenas de otras instituciones y negocios…El transporte sigue siendo Estatal (Metro,Teleférico, OMSA)…. ¿En cuántas provincias funciona la OMSA? Me dicen que no llegan a 6..¿Y qué pasará en las otras? ¿Cómo sería el transporte?.En motores, bicicletas, caballos y burros… Ayer, día 19,se cumplieron dos meses de la Cuarentena Dominicana iniciada el 19 de marzo….Ahora la tenemos, parcialmente, más el toque de queda nocturno….Aquí les dejo este twit del colega Carlos José Lugo de esta fecha:

CARLOS JOSE LUGO: “Una de las consecuencias no deseadas del pensamiento Sabermetrico combinado con haber estudiado alguna ingenieria es que aplicamos eso a todo. Cuando lei el titular lo primero que me vino a la mente fue "cómo se puede diseñar un modelo que nos diga qué significa ese dato?"