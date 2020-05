Número 21 Pedro Borbón

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listsindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz / Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Pedro Borbón fue el dominicano 21 en debutar en Grandes Ligas. En su historia inicial tiene tintes especiales.

Fue firmado en 1964 por los Cardenales de San Luis, fue escogido en draft de regla 5 por los Angelinos de California en 1968 y debutó con ellos en fecha 9 de abril de 1969. Pero su carrera real no se desarrolló con ese club. Fue con los Rojos de Cincinnati, la Gran Maquinaria Roja de los años 70, siendo parte importante incluso de dos coronas mundiales, 1975-1976. Borbón, además, fue relevista cerrador en Grandes Ligas con Cincinnati, pero en la liga dominicana, donde lanzó mucho, fue pitcher abridor para los Tigres del Licey. Borbón nació en Mao, provincia Valverde, el 2 de diciembre de 1946. Falleció a los 65 años en Pharr, Houston, Texas, el 4 de junio de 2012. Un hijo suyo, Pedro Borbón Jr., lanzador zurdo, llegó a las Grandes Ligas y lanzó en el período 1992-2003 para Atlanta, Toronto, Houston y San Luis. Participó con Atlanta en la Serie Mundial de 1995, una victoria sobre los Indios de Cleveland.

Borbón padre fue exitoso en todos los circuitos, incluyendo las mayores, las menores, Dominicana y algo en México. Cuando debutó en 1969 tuvo marca de 2-3, efectividad de 6.15 en 41 entradas. El 25 de noviembre de ese mismo año fue cambiado a Cincinnati, equipo que sería su hogar por los siguientes 10 años y allí escribiría su buena historia. En esa década, Cincinnati estaría con frecuencia en postemporada, no solo contaron sus victorias de 1975 ante Boston y 1976 frente a los Yanquis. También perdieron la Mundial de 1972 frente a Oakland. Esa Maquinaria Roja, dirigida por el legendario Sparky Anderson, tenía una constelación de estrellas y algunos de ellos fueron electos para Cooperstown luego de retirarse. El receptor Johnny Bench, el cubano Tany Pérez fue movido de la tercera a la inicial, Pete Rose fue llevado de los jardines a la tercera, David Concepción y Joe Morgan en short y segunda, George Foster en el left, el dominicano César Gerónimo en el centro y Ken Griffey padre en el right. Ese primer año (1975) Borbón no estuvo como cerrador principal, rol que estaba en manos de Rawley Eastwick (22 salvados en la regular por 5 del dominicano).

DE INTERES. : Dos deportistas conocidos han regresado al hogar luego de estar hospitalizados recibiendo cuidados contra el coronavirus..Uno es Franklyn Núñez, el comisionado nacional de boxeo, quien fue atendido en un centro médico privado de esta capital. Ya le dieron el alta y está super contento, lo cual es buena noticia…El otro es el ex manager de grandes l igas, y de los Azucareros –Toros del Este, Arte Howe.. Ambos van ahora a procesos de recuperación definitiva…La Premier League de Inglaterra anuncia que esperar iniciar sus actividades en algún momento luego del mes de junio. El virus ha dado duro en el Reino Unido. La suma total es de 225 mil infectados y 32 mil muertes. Pero, parece que toman control pues entre domingo y lunes solo hubo 99 fallecimientos… Lo mismo ocurrió en España, con menos 100 muertes y la economía reabriendo…Con la designación de Dave Jauss en la dirigencia del Escogido son tres los extranjeros consignados, uniéndose a Lino Rivera (boricua ) con los Toros y el venezolano Luis Sojo con Licey… Felix Fermín es el único criollo entre los cuatro, y mucha gente protesta porque no contratan a los dominicanos…Se olvidan que los coaches criollos le huyen a ese puesto como”el diablo a la Cruz” pues están conscientes de que, debido a las presiones, podrían ser cancelados mucho antes de lo lógico..Hace un tiempo, los Toros cancelaron a Fermín con record de 15-18, solo 3 juegos por debajo de .500, que no es mucho.. Todavía está pendiente el nombramiento de managers en Gigantes y Estrellas..Los Gigantes no tienen gerente general, pero se habla de un pre acuerdo con Felix Peguero, y un posible ingreso del colombiano Luis Urueta (ex manager del Licey), como dirigente. Las Estrellas están en silencio, y no han anunciado si continuarán con el venezolano José Alguacil , quien terminó en el puesto el año pasado.…

LA CRISIS: Los dominicanos están satisfechos con la decisión del gobierno de reabrir la economía, y eso será así a partir de este miércoles 20… Todo será paulatino , empezando con la reposición del transporte público estatal y una cadena de negocios que moverá dinero en grande y terminará con la actual situación… En el boletín local de ayer hubo una adición de 411 infectados y 6 fallecimientos..En total, el país tiene ahora 12,725 afectados y 434 muertes…En el mundo, la suma total es de 4.7 millones y 316 mil fallecidos…En Uruguay, de 3.5 millones de habitantes, hay 734 infectados y solo 20 muertes…. Uruguay tiene territorio de 176 mil kilómetros cuadrados,3 veces y media del Dominicano… .En Estados Unidos el tema sigue feo. Suman 1.4 millones de casos con casi 90 mil fallecidos….

DE HISTORIA: Bartolo Colón ganó el Cy Young de la Liga Americana 2005 con los Angelinos de California.Tuvo marca de 21-8, y 3.48, con 157 ponches en 222 innings…