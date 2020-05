Chilote Llenas, Como manager (4 de 4)

Héctor J. Cruz

hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@hotmail.com

Ser manager en el deporte profesional es una cuestión de vocación. No está relacionado con lo hecho como atleta en el terreno o la cancha de juego, está vinculado con dos factores. Primero si se tiene la vocación y segundo si demuestra que tiene la capacidad de liderazgo y buen estratega.

Son muchos los buenos atletas que han intentado seguir en su deporte como manager, pero han sido fracasos por falta de personalidad, de temple y también por no ser buenos estrategas. Winston-Chilote-Llenas es un ejemplo de ello. Fue buen jugador, luego fue manager y finalmente ha sido líder y lo sigue siendo a los 77 años.

Su recorrido por el puesto de manager empezó con las propias Águilas en el torneo 1970-71 cuando dirigió brevemente. Finalizó Osvaldo Virgil quien luego se proclamaría campeón. Algo similar se repitió en 1980-81, Chilote entró de último y finalizó en el tercer puesto ya en su última campaña de jugador. Fue subcampeón y fue el rival en la famosa serie contra Felipe Alou, en la cual el Escogido se proclamó ganador. A partir de 1981-82 asumió la dirección del equipo por 8 temporadas seguidas, el segundo período más largo para un manager de las Águilas y de la liga. (Félix Fermín luego lo superaría con 9 torneos corridos y 5 títulos). En los 80, Chilote y las Águilas asistieron a 5 finales, incluyendo 1980-81, y ganaron dos coronas, 1985-86 ante Licey y el campeonato siguiente ante las Estrellas. Su récord general registrado con las Águilas es de 257-237, promedio de .520. Pero durante el verano Chilote no se quedaba en su país. Luego de su paso por Grandes Ligas, jugaba con las Águilas en el invierno y en verano dirigía en México. Lo hizo para Cafeteros de Córdoba en 1978 y 1979, para los Broncos de Reynosa en 1980, para los Rojos de Ciudad México en 1981. Ganó coronas con Jalisco y Rojos de México. En 1983 fue manager del equipo Nashua, AA de California, y en los tres años siguientes sería manager de Waterburry AA, y Edmonton AAA, dos veces. Llenas También tuvo su pequeño premio pues en 1988 Epy Guerrero y Pat Gillick lo invitaron a ser coach de la banca del manager Jimmy Williams con los Azulejos de Toronto por solo un año.

UN POCO MAS: La historia de Chilote Llenas es grandiosa… Ahora mismo es presidente ad-vitam de las Aguilas y uno de los vicepresidentes de Lidom, ejerciendo diversas funciones.Forma parte de la comisión de Lidom que negocia el nuevo pacto colectivo con la Federación de Peloteros. Además, podría ser otra vez presidente del equipo aguilucho en junio próximo, si el Dr. Adriano Valdez decide no buscar la reelección..Llenas es una de las opciones…. Su historia me impresiona tanto como la de Felix Fermín, con quien comparti detalles inéditos de su carrera el pasado domingo en La Semana Deportiva TV…

