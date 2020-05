Chilote Llenas, Poca oportunidad (2 de 2)

Héctor J. Cruz





Fue pírrica la oportunidad que recibió Winston –Chilote- Llenas en Grandes Ligas. Los Angelinos de California lo subieron en agosto de 1968 haciendo su debut el día 15 a la edad de 24 años.

En 1968 solo agotó 39 turnos y entonces a California se le ocurrió prestarlo al equipo Jalisco, de la liga mexicana en un intercambio temporal de jugadores por el antesalista mexicano Aurelio Rodríguez. Allí, en México, jugaría todo el año.

En 1969 tuvo 47 turnos cuando lo llamaron de nuevo, pero se pasaría toda la temporada en Hawaii, triple A. Allí tendría promedio de .361 en 302 turnos con 12 jonrones. En 1970 se olvidaron de él pues jugó a tiempo completo en Hawaii, triple A, con 591 turnos, promedio de .339 , 20 jonrones, 108 empujadas.

En 1971, California cambió de triple A a Salt Lake City y allí jugó Chilote. Tuvo 600 turnos, promedio en .300, 15 jonrones y 95 empujadas. Todos esos buenos números de poco valían pues el equipo mayor lo tenía en desprecio. En 1972 agotó 64 turnos arriba, en 1973 le darían un poco más de juego con 130 turnos, y en los dos años siguientes un poco más de acción con 138 y 113 turnos. En esas oportunidades su rendimiento fue discreto, por decirlo así, y Chilote duró 6 años en MLB pues lo usaron más en las menores. Su total de turnos con California fue de 531, un total de 122 hits promedio de .230, tres jonrones y 61 empujadas. Su último partido en liga mayor fue el 14 de septiembre de 1975. Su contrato de 1976 sería cedido al Club Taiheivo, de Japón para una estadía de una temporada con los asiáticos. Luego Chilote regresaría a México para jugar con tres equipos distintos y más adelante convertirse en manager de la liga y también dirigente en liga menor. Su historia, naturalmente, estaría íntimamente ligada a su desarrollo con las Águilas Cibaeñas, equipo para el cual se había convertido en un ídolo al extremo de que ejerció primero como manager-jugador y más adelante como manager por varios años. Hablamos ahora de los años 80, porque luego vendrían cosas grandes para él en los 90 y el siglo 21. Su carrera se estaba forjando en fuego lento, con bases sólidas para los siguientes 40 años…

