Monsac ha labrado una carrera sobresaliente en el baloncesto

Alex Rodríguez

Santo Domingo, RD

Con más de 20 seleccio­nes, más de 10 medallas, incluyendo la única pana­mericana en la historia del baloncesto femenino domi­nicano, un número retirado e integrante del Salón de la Fama de una universidad en los Estados Unidos junto a incursiones como refuer­zo por Europa, los antece­dentes de Sugeiry Monsac la colocan, indiscutible­mente, entre las más sobre­salientes atletas criollas de todos los tiempos.

“Mi vida en el balonces­to ha tenido sus bajas y sus altas, pero Dios nunca me ha soltado la mano y siem­pre ha estado conmigo y a él le agradezco que me si­ga manteniendo de pie”, dice la veterana nacida y criada en el sector de Vi­lla María y que inició su vida deportiva con el club Águilas de Guachupita de la mano y las enseñanzas del entrenador Luis Rojas.

Luego de pasar mucho tiempo en el baloncesto tradicional, su logro más grande ha sido la meda­lla de bronce alcanzada el año pasado en los Jue­gos Panamericanos en Li­ma, Perú en la modalidad de 3X3.

“Ganar medalla de bron­ce en los Juegos Panameri­canos, eso es algo que toda­vía sigo disfrutando no solo con mi familia, si no perso­nas que se me acercan en la calle y todavía me felicitan. Fue un logro enorme por­que sé que soy de las pocas en el baloncesto femenino con una medalla panameri­cana”, expresa la hija de Al­fredo Monsac y Ada Sierra.

Su incursión en el 3X3 no ha significado un aleja­miento de la selección tra­dicional -a la cual pertene­ce desde el año 1998- y una muestra es que el año pasa­do lideró al equipo en ano­tación y rebotes tanto en la Ameri-Cup como en el Tor­neo Preolímpico.

“Mi rol principal es apo­yar al equipo”, dijo recien­temente a la página infor­mativa de la Federación Internacional de Baloncesto durante uno de esos com­promisos internacionales. “Que se apoyen en mi ex­periencia, brindar mi es­fuerzo, mi defensa que es mi fortaleza, y encestar los canastos que tengo que en­cestar, asistir a mi equipo en el momento que tenga que hacerlo”.

Monsac tiene su camise­ta retirada en la Universi­dad de Robert Morris en la cual forma parte del Salón de la Fama y con la cual lle­gó a participar en la versión femenina del torneo de la NCAA, la famosa y archico­nocida “Locura de Marzo”.

“A la universidad llegué porque la elegí después que termine en un colegio de dos años, pero quien me ayudó a conseguir la be­ca fue el difunto Tony Dis­la. Después de mí ayudó a muchas más. En Arizona Western College me gradué de Estudios Generales y en Robert Morris me gradué en Comunicación en Cor­poración. Empecé un post­grado, pero no lo pude ter­minar”, añade la hermana de Mario Suero Díaz, Ricar­do Monsac Sierra y Suleyda Monsac Sierra.

La jugadora de la posi­ción centro nacida el 26 de febrero de 1981 jugó du­rante tres años en Israel, también vio acción en las ligas de Bosnia-Herzegovi­na y Polonia y estuvo cerca de pertenecer a uno de los equipos de la WNBA.

“Jugué tres años en Israel en primera división. En mi primer año tuve una bue­na temporada, tan buena que un equipo de la WNBA me eligió para tryouts, pero nunca pude asistir porque después de Israel, decidí ir a jugar a Bosnia-Herzego­vina y había firmado con­trato cuando mi agente me dio la noticia. Después ju­gué en Polonia en la pri­mera división. Disfruté allá, pero hacía mucho frío”, re­cuerda. Su peor momento fue cuando tuvo lesiones en las rodillas durante su ca­rrera universitaria.

SEPA MÁS

Dos temporadas en Robert Morris

Básquet NCAA.

Monsac jugó dos tempo­radas completas en Ro­bert Morris. Anotó 1,177 puntos y atrapó 689 re­botes durante su carre­ra. A principios de 2005-06 sufrió una lesión que terminó la temporada, pero regresó en 2006-07 y promedió 16.2 puntos y 9.6 rebotes por juego con 51.4 por ciento des­de el piso y lideró a las Coloniales con 90 robos.

Superior Distrital.

En 2009 fue electa la “Jugadora Más Valiosa” de la final que ganaron las Águilas a Mauricio Báez en el Superior Dis­trital. En 2011 en la se­mifinal ante San Lázaro tuvo una actuación de 32 puntos y 26 rebotes.

Con la selección.

Lideró a la selección do­minicana con 14.8 pun­tos y 7.2 rebotes en los Panam de 2015 en To­ronto, Canadá y en 2009 con 14.6 puntos y 8.8 re­botes en el Premundial en Matto Grosso, Brasil.