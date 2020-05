Fallece a los 101 años la exlanzadora de béisbol Mary Pratt

AFP

Los Angeles

Mary Pratt, quien se cree fue una de las últimas sobrevivientes de la liga de béisbol femenina que se llevó a la pantalla en la película de Hollywood "A League of They Own", murió a los 101 años.

Como ícono del béisbol femenino, Pratt lanzó en la década de 1940 para los Rockford Peaches, uno de los equipos originales de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL). Ella era la última sobreviviente de los Peaches (melocotones).

Murió mientras dormía en la residencia de ancianos John Scott en Quincy, en Massachusetts.

"Estamos terriblemente tristes al informar que la exlanzadora de los Rockford Peaches y los Kenosha Comets, Mary Pratt, falleció el 6 de mayo. Tenía 101 años", escribió la AAGPBL en su cuenta de Twitter.

"Sus historias, su energía será extrañada por mucho tiempo, añadió.

La liga fue inmortalizada en la película de 1992 dirigida por Penny Marshall y protagonizada por Tom Hanks y Geena Davis.

Nacida en 1918 en Bridgeport, Connecticut, Pratt se unió a la temporada inaugural de la AAGPBL y lanzó durante cinco años (1943-47).

Más tarde sirvió en la junta directiva de AAGPBL y se convirtió en pionera en la lucha por la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el deporte.

En su juventud, jugó a baloncesto, softbol, voleibol, lacrosse, hockey sobre césped y tenis.

Ha sido incluida en el Museo de Deportes de Nueva Inglaterra, el Salón de la Fama de la Universidad de Boston y el Salón de la Fama del Jardín de Boston.

En su fiesta de cumpleaños número 100 en 2018, reflexionó con cariño sobre su tiempo como atleta.

"Las cosas buenas que solía pensar sobre los deportes ... recuerdos, uno vive con ellos, porque el béisbol es béisbol, ya sea hoy, mañana o hace 50 años", recordó.