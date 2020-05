David Ortiz tomará acciones legales contra Cristian Casa Blanca

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exbeisbolista de las Grandes Ligas, David Ortiz, comentó que tomará acciones legales en contra del “numerólogo” Cristian Casa Blanca, luego de que este lo criticara en un video.

Ortiz, a través de un video difundido por las redes sociales, le pidió a las personas que “no le den mente” y que está actuando “por la vía legal”.

“El disparatoso este que salió con su payasadas los otros días (Casa Blanca) no le den mente, ya yo estoy actuando con eso por la vía legal y yo voy a hacer que a nosotros nos respeten, no se pongan a estar opinándole por las redes, porque esto lo vamos a resolver como manda la ley porque no se nos puede estar faltando el respeto”, dijo el exjugador de los Medias Rojas de Boston.

En el audiovisual que difundió el ‘Big Papi’, que tiene una duración de poco más de tres minutos, exhorta a la personas a no comentar en las redes sociales sobre el suceso por después “ustedes van a escuchar el fuetazo”.

Hace unos días Cristian Casa Blanca arremetió contra David Ortiz y Hanley Ramírez, y señaló que el 'Big Papi' “no tiene personalidad”, y le criticó que después de juntarse con dos presidentes de los Estados Unidos, haya acudido a un centro de diversiones en la avenida Venezuela, así como otros comentarios despreciativos.