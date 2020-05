Número 17, Roberto Peña (1)

Héctor J. Cruz

hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@hotmail.com

¿Quién fue el primer dominicano en jugar short stop en forma regular en Grandes Ligas? Diríamos que fue Roberto Peña quien lo hizo por espacio de cinco temporadas para distintos equipos en los años 60. Peña debutó en MLB el 12 de abril de 1965 a la edad de 27 años, muy avanzada para peloteros.

Había sido firmado en 1960 por los Piratas de Pittsburgh, pero no empezó con esa organización. Lo hizo con los Cachorros de Chicago convirtiéndose en el dominicano número 17 en jugar en Grandes Ligas. Antes que él había actuado otro short, Amado Samuel, pero en forma breve. El paso de Roberto Peña por las mayores fue fructífero. Los Piratas lo habían cambiado en diciembre de 1964 por el conocido jugador Andre Rodgers, conocido en la pelota dominicana por la famosa galleta que le dio Petán Trujillo en el estadio Trujillo de la capital. Su paso por los Cachorros ese primer año significó 170 turnos pues lo regresaron a las menores donde jugó AA consumiendo un poco más de 300 turnos. En 1966 lo subieron brevemente agotando 17 turnos. Ese invierno, los Filis de Filadelfia lo seleccionaron en draft de liga menor y se pasó todo 1967 en las menores. Con los Filis jugó la temporada de 1968 completa, bateando para .260 en 500 turnos. ¿Qué siguió luego? San Diego lo eligió en el draft de expansión ese mes de diciembre y fue su primer short regular en 1969 alcanzando 472 turnos, promedio de .250, 4 jonrones, 30 empujadas. Al año siguiente, en marzo 24, San Diego lo tramitó a los Atléticos de Oakland, pero allí estaría pocos días. En mayo lo cambiaron a los nuevos Cerveceros de Milwaukee, Liga Americana, donde jugó a tiempo completo. También en 1971 jugó alternado, pero consumió más de 200 turnos. A partir de 1972 terminaron sus amores con las Grandes Ligas. Tuvo promedio de .245, 1907 turnos, 467 hits, 13 jonrones, 154 empujadas. Su fildeo siempre fue bueno en todo sentido y en 1970 tuvo .979 para ser líder de la Americana.

En sus 9 años en las menores tuvo 4048 turnos, 985 hits, promedio de .278, 49 jonrones, 453 empujadas. Pero, las cosas no irían bien para él, y a partir de ahí debió continuar su carrera entre México y Dominicana .

DE LA HISTORIA: Ayer, 7 de mayo, se cumplieron 4 años del primer y único jonrón de Bartolo Colón en Grandes Ligas. Lo disparó jugando para los Mets ante los Padres de San Diego, en una victoria de 6 por 3… A ese instante, Bartolo tenia 42 años de edad..De por vida su bateo fue pobre, 25 hits en 229 turnos, promedio de .084… Tiene 46 años ahora, y está esperando que lo llamen a los entrenamientos de la liga mexicana pues jugará con el club Monclova…. Ayer también se cumplió un aniversario de la última de 33 blanqueadas que tiró el lanzador zurdo Jamie Moyer en su carrera de 25 años… Lo hizo actuando para los Filis de Filadelfia en 2010.. Moyer lanzó entre 1986-2012, y es el único pitcher en tirar blanqueada en al menos 4 décadas distintas, toda una proveza..Su record de por vida fue de 269-209 en ganados y perdidos, 4.25 de efectividad… En sus finales tiró aquí con el Escogido como un mes, péro no tenia nada en la bola..”globitos”….

DE INTERES: Pedro Martínez hace ruido porque dice que el 80 % de sus pelotazos en Grandes Ligas fueron a propósito..¿Esto está bien o mal? El lo justifica diciendo que protegía a sus compañeros…..Y eso, que Pedro es “muy religioso”, pero ahí no aplica para nada el perdón ni la misericordia del Señor..¿Qué pasó ahí Pedrito, qué dirá su querida esposa Carolina?... Su hermanito de Boston, David Ortiz, también suena mucho pues se puso a chistear contra el brujo de los números, de apodo Casablanca, (como la de los gringos), y este lanzó un video en las redes mordiéndolo y arañándolo de cuerpo entero..A David le encanta ese tipo de chercha pública, así que esperemos la respuesta.. El año pasado, a raíz del atentado que sufrió en la Avenida Venezuela, yo le comenté por aquí a David que debería ausentarse del medio por dos años para respirar aire puro, pero no me hace caso….

COVID 19.- Los ejecutivos de Grandes Ligas siguen amagando con fechas de apertura de entrenamientos, a ver qué tipo de reacciones causa.,. Ellos harán algo, aunque sea en terrenos neutros, donde no ha llegado dura la crisis..¿Donde es eso?. En Estados Unidos, el reporte más actual dice que hay 1.2 millones de infectados y 75 mil defunciones, en Nueva York 319 mil infectados y 19 mil muertes..Caso curioso el de Suecia, donde no han puesto cuarentena ni toque de queda. Ellos enfrentan el virus a la libre: tienen 24 mil infectados y 3,040 muertes..El boletín local de Dominicana dice que hay 9095 enfermos, un aumento de 288 desde el anterior, y 373 fallecidos,11 más que el miércoles.., Ayer, estuvo aquí un avión de Israel recogiendo 35 toneladas de piña.. Eso va en beneficio directo de muchos productores, y es noticia positiva que llama mi atención… Los bancos locales necesitan ampliar sus servicios, y creo que el toque de queda debe ser ahora de 7 PM a 6 PM…si es que el gobierno quiere abrir la economía.. Y quien ande sin mascarilla que lo apresen hasta al otro día.,…Ahí están las instalaciones deportivas grandes disponibles para eso, hasta que pase esto…¿O no?.