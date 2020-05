El golf de nuevo aportando

Félix Olivo

Hola Fiebruses. El golf vuelve a ser protagonista caritativo tras el anuncio de que Rory McIlroy y Dustin Johnson enfrentarán a Rickie Fowler y Matthew Wolff en un “Skins Game” televisado por NBC el próximo domingo 17. El “TaylorMade Driving Relief” tendrá una bolsa de US$3MM provisto por UnitedHealth Group, destinados a The American Nurses Foundation y a CDC Foundation, para ayudarlos en sus esfuerzos contra el COVID-19. Farmers Insurance donará US$1MM adicional para un pool de birdies e eagles destinados a Off They Plate, organización que proporciona comidas a trabajadores de la salud.

Como ven, el golf sigue siendo puntero entre todos los deportes para ayudar a los más necesitados. En el país muchos eventos son celebrados con fines caritativos, lo cual es una gran manera de lograr que el jugador colabore mientras se divierte disfrutando. Este año estoy seguro que muchas instituciones locales sentirán ese vacío económico, pues el COVID19 echó por tierra esos aportes. Pero regresaremos cual Ave Fénix, mas fuertes, decididos, con mas optimismo, y con más amor al prójimo que cuando nos fuimos. ¡¡Dios les bendiga, y sigan manteniendo la bola en sus casas!