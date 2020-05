El número 15 en MLB, Ricardo Joseph

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

También nativo de San Pedro de Macorís (Ingenio Santa Fé)., Ricardo Joseph fue el dominicano número 15 en debutar en Grandes Ligas. Lo hizo el 18 de junio de 1964 para los Atléticos de Kansas City a la edad de 24 años.. Era un tremendo prospecto desde sus inicios cuando fue firmado en 1959 por los Gigantes de San Francisco.

Luego de pasar varios años en las menores, en diciembre de 1963 Kansas City lo tomó en un draft de liga menor. Solo estuvo un año allí, y luego pasaría al equipo que le dio algo de chance 5 años, los Filis de Filadelfia, donde enseñó su valía.

Joseph jugaba la antesala y la primera base. Jugó parcialmente durante 5 años, pero luego de su retiro fue afectado por diabetes y su salud fue decayendo al paso de los años. Segun reportes, murió a la temprana edad de 40 años, y para ese tiempo residía en Barahona.

En 1964 Joseph había empezado en las menores jugando AA y AAA. Con Kansas solo apareció en 17 juegos, 54 turnos y promedio en .222. Regresaría a las menores, y en noviembre de 1966 Filadelfia lo captó en el draft invernal de liga menor, y allí encontraría buen espacio a partir de 1967 cuando lo usaron ocasionalmente en la antesala y la inicial. En las menores duró 11 años, 7 de ellos en triple A, A totalizando 4,889 turnos, disparó 1268 hits, promedio de .255, 133 jonrones, 716 empujadas.

Con los Filis, su mayor cantidad de turnos fue de 264 en 1969 , 6 jonrones y 37 empujadas. En enero de 1971 Filadelfia lo envió a Chicago White Sox y eso significó un regreso a las menores. Saldría luego de Estados Unidos y en 1973 jugaría en México con los Rojos de ciudad México y Leones de Yucatán. Su total de MLB dice que tuvo promedio de .227 en 633 turnos, 13 jonrones, 65 empujadas. Su último juego fue el 23 de septiembre de 1970 a los 31 años de edad.

En Dominicana, Joseph jugó para Escogido 9 torneos, para Aguilas 2 y para Estrellas 1 temporada, 1969-70. Bateó para .267 en 1,810 turnos, 483 hits, 16 jonrones. Fue parte de equipos campeones 2 veces con los Leones. Tenia talento para ser una estrella, pero no se pudo.

