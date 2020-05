De Don Virgilio y sus 50 traviesos

Alex Rodríguez

Siempre será motivo de discusión a la hora de evaluar la carrera de los deportistas y ubicarlos en un ranking.

La idea del programa de radio Cancha Entera y que contó con el apoyo de la sección Deportes de LISTÍN DIARIO sir­vió para las pasadas, presentes y futuras ge­neraciones. Las pasadas pudieron revivir memorias y momentos vividos en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Las presentes tuvieron el chance de conocer un poco más de los héroes de anteriores gene­raciones. Las futuras tendrán una base para seguir construyendo la his­toria del baloncesto su­perior distrital.No es un ranking perfecto. Estoy seguro que ninguna de las personas consultadas para la elaboración estu­vo 100 por ciento acerta­do con lo que fue el con­senso.

Pero así es el juego de la democracia. El autor de esta columna con­fiesa que votó por muchos que no fueron incluidos y dejó fuera a otros que sí apare­cen. Sin embargo eso no le impide valorar en su justa dimensión el esfuerzo realiza­do por una serie de individuos que tuvie­ron a bien aprovechar estos días de asue­to obligado para emprender este proyecto. No se recuerda una empresa de tal magni­tud en la historia del deporte dominicano. Siempre se había discutido quien era el me­jor entre uno y otro jugador. Mas realizar un ranking tan amplio tomando en cuen­ta a partir del año 1974 con alrededor de 4 mil jugadores y con la poca propensión que hay en el país para archivar, recopilar y guardar datos, estadísticas o numeritos de ninguna especie en ninguna rama del sa­ber es toda una proeza. El ejercicio contó con el apoyo y la aceptación de la gran ma­yoría de los periodistas, fanáticos y segui­dores del baloncesto. Una minoría, como siempre, trata de restarle méritos si no es­tá de acuerdo con su parecer o con su opi­nión.Pero todo el mundo está en el derecho de hacer el suyo. Solo tiene que tener la dis­posición de tratar de hacer un trabajo de tal magnitud. A lo que no se tiene derecho es a tratar de desmeritarlo sin aportar na­da. Criticar por criticar es lo más fácil. Ha­cer algo digno de alabanza sí que es difícil.Gracias a los amigos de Cancha Entera por pensar en el autor de esta columna y en es­te medio para dar a conocer su elección. Se tienen que sentir muy satisfechos más allá de cualquier crítica. Y recordar que en esta vista nunca en nada se puede complacer a todo el mundo.