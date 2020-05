¿A qué regresa Mike Tyson?

Yoel Adames F.

En junio cumplirá 54 años y vi en el fin de semana un video en que golpea de forma feroz las manoplas de uno de sus asistentes al punto que le pide calmarse y tomar una pausa, es la imagen del Mike Tyson más salvaje, como en sus mejores tiempos, pero realmente: ¿vie­ne?.

Él declaró a la TV gringa que sí, que vie­ne a realizar combates y funciones benéfi­cas, entonces ¡regresa el Iron-man!, pero lo que observé me impresionó, entiendo que este hombre lleva un buen tiempo en­trenando en secreto y que podría dar otra gran sorpresa al boxeo montando una car­nicería en el peso pesado. Quizás lo que muestra el corte de Mike es asunto de 15 segundos, pero ¿tendría ese mismo com­portamiento cuando suban los rounds an­te rivales 20 años más jóvenes y con po­tencias en los puños también? Parece larga, pero es una de las principales pre­guntas que debe hacerse Tyson a su edad, recuerden lo mal que lucía George Fore­man en su persecución de reconquistar la corona de los completos 20 años después de su primer reinado y con 47 de edad ya cumplidos. Tyson trataría de tener un ter­cer reinado rompiendo un retiro de 15 años, pero ninguna superestrella ha re­gresado luego de180 meses de descanso y 54 años de edad, él los cumplirá en junio próximo. Veremos a docenas de medio­cres rodando por el tapiz, pero ¿saben al­go?, a mí no me gustaría verlo ante Tyson Fury ni frente a Anthony Joshua son dos elefantones, muy grandes y superpesa­dos; Fury tiene 6 pies y 9 pulgadas, mien­tras Joshua 6’6’’; el destronado Deontay Wilder, 6’7’’. ¡Iron Man, solo 5’ 10.5’’.

CALIDAD: Lo que me preocupa no es el tamaño ni el alcance, tampoco las cer­ca de 300 libras que podría alcanzar Fury o las tenazas de Wilder y los demás. Es que al menos estos tres, no son iguales a los altos y gordos que Tyson fulminaba en la última etapa de su carrera como fueron Clifford Itienne (6/2), Danny Williams (6/5), Kevin McBride (6/6), Lou Savare (6/5), Julius Francis (6/2) Andrew Go­lota (6/4), Brian Nilsen (6/3), incluso ya metido en problemas económicos inso­portables que les provocó desequilibrio mental, aun en ese penoso estado, Tyson no tuvo obstáculos para llevarlos a la lona a todos, salvo a su conquistador Lennox Lewis (6/5), quien utilizó de manera ma­gistral todas sus ventajas corporales para derrotarlo con autoridad.