Ricardo Carty resucitó en México (3 de 3)

Era una contradicción que un estelar bateador como Rico Carty , con los años que había tenido en Grandes Ligas entre 1964-73, no tuviera un buen contrato para 1974.. Pero, la realidad era que estaba sin trabajo y decidió cambiar de rumbo. Jugando en la liga de México con el equipo Cordoba en 1974, Carty se convirtió en un azote. En 354 turnos tenia promedio de .383, 11 jonrones, 72 empujadas, y fue llamado por los Indios de Cleveland que estaban en apuros. No decepcionó pues en 33 juegos tuvo 91 turnos, promedio de .363 con Hr. Y 16 empujadas.

Pasó dos años en Cleveland, pero lo que vendría después convertirían a Carty en una bola de ping pong. Toronto, que sería franquicia de MLB a partir de 1977, lo escogió en el draft de diciembre de ese año, luego lo cambió a Cleveland, y esos mismos equipos harían otros dos cambios que involucró al dominicano. Cuatro veces estuvo tomando aviones en un período de dos años, para esas dos franquicias. Finalmente, en 1978 Toronto lo cambió a Oakland y entre los dos pegaría 31 jonrones con 99 empujadas. En 1979 jugó para Oakland, (.256-12-55), ese invierno lo dejaron libre y en enero firmó con Toronto nuevamente. No hizo el equipo, y el 29 de marzo lo dejaron ir finalizando su periplo por las Grandes Ligas.

En Lidom, jugó 15 temporadas regulares (1959-79), con las Estrellas (1959-69) y fue parte de los campeones de 1968 con el cubano Tony Pacheco de manager. Pasó al Escogido en 1971-72, pasó a las Aguilas , jugando para ellos 1972- 73 y 1974-75, y finalmente para Licey en dos períodos, 1973-74 y 1975-79.- Fue parte de Licey campeón en 1975. Carty fue líder de bateo en 1967-68 con .350, y dos veces líder de empujadas. Disparó 59 jonrones, y durante mucho tiempo mantuvo esa cifra como record de la liga dominicana, que fue roto por Felix José en noviembre del 2005(posteriormente por Mendy López y Juan Francisco).

En la pelota dominicana de por vida en promedio de bateo es el número 11 con .301, es 7mo.en dobles con 82,. 4to. en jonrones con 59, 8v0. en empujadas con 292 y 4to. en bases por bolas con 330.Eds inmortal del deporte dominicano ( 1989), San Pedro de Macorís (2009) y la Serie del Caribe.

DE INTERES: El lector Juan Madera pregunta por qué Ricardo Carty no ganó el premio de Novato del Año en 1964, pese a tener números excelentes (.. 330 de promedio en 455 turnos, 22 jonrones, 88 empujadas, 28 dobles).. Su pregunta es buena, y debo decirle que Dick Allen, de los Filis, tuvo un año mejor. En 632 turnos, 201 hits, .318 de promedio, 29 jonrones , 91 remolcadas y 38 dobles.. Allen recibió 18 de los 20 votos posibles, Carty uno y Jim Ray Hart, de San Francisco, uno.. .Luis Sojo se convierte en el primer venezolano en ser manager del Licey en la historia del club.. Otros han dirigido en el país, como Luis Dorante con los Gigantes, Omar López con las Aguilas, y José Alguacil con las Estrellas el torneo pasado…Los dos primeros fueron despedidos, el tercero tomó las riendas del club para la segunda mitad..Lo que Sojo debe de saber es que en Lidom, y mucho más en Licey, hay que tener record positivo siempre, y debe asegurar rápido la clasificación al round robin… Si llega al juego 20 con marca negativa, lo despachan para su casa….Sojo figura en la lista de peloteros venezolanos firmados por Epy Guerrero (f) en 1986 pára los Azulejos de Toronto…Sojo es el ídolo de siempre de los Cardenales de Lara, y estuvieron intercambiando piropos en twitter ayer. También con la gente del Licey…En su conferencia de prensa de ayer aclaró que es accionista menor del equipo Chiriqui de Panamá, y que no hay conflictos de intereses..¿Es cierto eso? Habría que preguntarle a Juan Puello, el jefe de la Confederación a ver si hay algún reglamento que lo impida..Falleció una leyenda del deporte de Estados Unidos, Don Shula, a los 90 años de edad. Como coach dirigió a Miami Dolphins a dos títulos de la NFL….La NFL, por cierto, canceló ayer sus juegos de temporada regular en Reino Unido y en México.. El virus sigue causando estragos, y en Nueva York, entre domingo y lunes, fallecieron 280 personas..En Estados Unidos las muertes suben a 69 mil, y la perspectiva sigue muy fea…Todavía no veo luz en el túnel para que haya deporte profesional en USA en los próximos seis meses… Dice Emelyn Baldera, ex presidenta de Acroarte, que los premios Soberano pueden ser entregados virtualmente este año. Yo diría que no, pues pueden hacerlo, digamos en septiembre próximo…¿Y en el deporte, qué harán la gente de la ACD y del Comité Olímpico con sus respectivas galas?.