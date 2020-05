Ricardo Carty Menores y MLB (2 de 3)

Héctor J. Cruz

Rico Carty fue el dominicano número 14 en debutar en Grandes Ligas, fue uno de los tres que lo hicieron en 1963. Fue precedido de Manuel Emilio Jiménez y Pedro Gonzalez, y se dio la circunstancia de que el trío era nativo de San Pedro de Macorís.

Llegó a su primera campaña de liga menor en 1960 a categoría D y se pasó 4 años en las menores.. En esos 4 años acumuló 1208 turnos, 387 hits, promedio en .320, con 62 jonrones y 244 empujadas. A la defensa jugaba en los jardines, pues prácticamente ya se había descartado su intención de jugar en la receptoría. Más que todo jugaba en el left y también el bosque derecho. En 1963 empezó jugando doble A, en Austin, y luego en AAA, Toronto, que era sucursal en la Liga Internacional en ese entonces. Entre las dos ligas pegó 31 jonrones con 111 empujadas, ganándose el boleto para MLB.

Milwaukee lo llamó al final de 1963 y fue de los chicos que “llegó para quedarse”. El manager del club era Bobby Bragan, y allí había peloteros que serían conocidos muy bien en los años siguientes, algunos de ellos en Cooperstown, como el propio Hank Aaron y Joe Torre. También estaban el jardinero Ty Cline y los infielders Eddie Matthews, Tommie Aaron /hermano de Hank), Gene Oliver,Dennis Menke, y Amado Samuel. A Carty, que debutó el 15 de septiembre, no le dieron mucho juego pues el resto del mes (último de la campaña), tan solo agotó dos turnos y en ambos se ponchó.

Sin embargo, cuando llegó 1964 le entregaron el left field y la respuesta fue contundente. En 505 turnos tuvo promedio de .330, 22 jonrones, 88 empujadas, que para esos tiempos eran números de estelar.

Diríamos que Rico tuvo dos “pico” en su carrera de liga mayor. El primero fue entre 1964-1970 pues no jugó 1968 por enfermedad, y 1971 por lesión. Regresó a su segundo “pico” en 1975-78 con los Indios de Cleveland, y parte con Oakland-Toronto.

Luego de 1972 Atlanta lo cambió a Texas, en agosto de 1973 fue comprado por los Cachorros, y en septiembre 11 fue comprado por Oakland. En diciembre de ese año Oakland lo dejó libre, y de ahí se iría a Mexico a jugar con Cafeteros de Cordova.

DE INTERES: Sobre Rico Carty opina , en mi cuenta de Facebook, el amigo Ricardo Gonzalez García, :El Rico Carty, qué bateador!!!, y muy selectivo por cierto, no le tiraba a bolas malas, recortaba el bate con dos strikes, y fué de los primeros bateadores designados en grandes ligas, si mal no recuerdo con los Azulejos de Toronto sacó provecho de esos turnos ya en postrimerías de su excelente carrera, Loor al Rico-“…Falleció ayer en Santo Domingo el scout Rudy Santin, cubano que tenia mucho tiempo ligado al beisbol dominicano.. El residía en Miami, pero vivía más en el país pues incluso aquí tenia un programa de preparar peloteros.Entre sus últimos logros se cuentan Rafael Devers, de Boston, y Wander Franco, de Tampa.. Habría fallecido de un infarto , tenia 60 años de edad, y los datos los ofreció el ex lanzador José Veras, quien fue uno de sus firmados hace buen tiempo.. Paz a su alma….Este lunes, a las 11 A.M., el Licey tiene una conferencia de prensa virtual con el nuevo manager del equipo , el venezolano Luis Sojo.. Así que están invitados los medios, y por ah í anda circulando el link…Estarán el presidente Dr. Domingo Pichardo y el gerente Junior Noboa.,…

HISTORIA: Es increíble la cantidad de programas locales (de Santo Domingo) que hablan de Michael Jordan todos los días, sobre todo para compararlo con Lebron James o para lo que sea. Bueno, como Jordan jugó beisbol en medio de su carrera en la NBA, aquí les aporto unos datos a los fanáticos:.. Ganó tres títulos con Chicago Bulls, pero en julio de 1993 su padre, de 59 años, fue asesinado y su cuerpo apareció en agosto , casi un mes después.. No se aclaró nunca si fue por robo de un lexus de 40 mil dólares, o por una venganza contra el propio jugador, adicto al poker… Luego de eso, Jordan quedó destrozado, se retiró de la NBA y se fue a jugar beisbol AA con Birmingham, de Chicago White Sox, en 1994.. (había jugado beisbol en la escuela).. Allí estuvo toda la temporada, agotó 436 turnos, 82 hits, promedio en .202, 3 jonrones, 51 empujadas jugando el bosque derecho.También se robó 30 bases, con 18 outs… Regresó en 1995 a la NBA, y en los años siguientes (96,97,98) le daría tres títulos más a los Bulls.. Tiempo después agotaría otras dos temporadas con Washington Wizards (2001-03).. El proyecto del beisbol se quedó ahí mismo….En la actualidad es principal dueño del club Charlotte Hornets..

Leamos a continuación algunos twitts de la fecha relacionados con la crisis del coronavirus y el deporte: ...

Richard Bazil: “A los cronistas jóvenes, un consejo que nadie me pidió darles: No hagan de las comparaciones su carta de presentación. Esto es bueno hacerlo cuando la conversación lo requiera, no para buscar tener la razón en sus planteamientos. Eso no es generar contenido, es generar egos”.

CARLOS NINA GOMEZ: “Otra noticia terrible: "Una residencia de ancianos de la ciudad de Nueva York reportó el deceso de 98 inquilinos supuestamente por coronavirus, un dato que conmocionó a las autoridades" AP.

Nuria Piera. Pero bueno, son las 7 plagas? Covid. Dengue. Malaria. Humo de Duquesa. Temblor de tierra. Huracanes (a partir de Junio) y las elecciones!! Que Dios nos coja confesados!

HENRY BOURNIGAL: “Mateo Alou y Pete Rose libraron una guerra por el titulo de bateo de L.N de 1968;el penúltimo dia,Mateo bateó de 4-4 y subió .334,en Wrigley Field(tarde) y Rose en Crosley(noche)de 5-5,subió a .335,llegó el último dia, M.Alou,de 4-0 bajó a .332 y Rose, 3-1 y .335,ganó el cetro”.