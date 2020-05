Num…14: Rico Carty, gran bateador (1 de 3 )

Héctor J. Cruz

Ricardo Adolfo Jacobo Carty fue un pelotero excepcional. Lo fue desde el momento de su firma a profesional pues se vio envuelto en una controversia entre Estrellas Orientales, Leones del Escogido y Bravos de Milwaukee. Más aún, su contrato fue anulado, hasta que el asunto se resolvió y pudo tomar el camino del beisbol. Siendo amateur, en 1959 formó parte de la selección dominicana en los Juegos Panamericanos de Chicago.

Además, la carrera de Carty tuvo pinceladas muy especiales. En Lidom jugó para Estrellas, Escogido, Licey y Aguilas, siendo uno de los pocos en actuar para los cuatro clubes tradicionales previo a la expansión de 1983. Una vez, en un viaje de avión de los Bravos de Atlanta, se fue a los puños con el número uno del equipo, Hank Aaron, por una disputa sobre una botella de whisky. Carty defendía al cubano Miguelito de la Hoz.

En 1968 perdió toda la temporada de Grandes Ligas y el invierno cuando los médicos lo declararon enfermo. . En los entrenamientos no tenia fuerzas, y finalmente el dictamen fue de Tuberculosis, mandándolo a descansar todo un año. Regresó en 1969 a tiempo completo con alto promedio de .342,( Pete Rose quedó líder con .348).. Carty extendió su buen regreso a 1970 con .366 ganando el liderato de bateo de la Liga Nacional. Impresionante, para un bateador derecho de 6 pies, 3 pulgadas, no rápido. Las cosas empeoraron, sin embargo, pues en el invierno de 1970 jugando en el left field del Escogido persiguiendo un elevado chocó con Mateo Alou y Carty sufrió una terrible lesión en la rodilla derecha, teniendo que ser operado. Perdió toda la campaña de 1971, y regresó en 1972 jugando media temporada para Atlanta.

El Rico nació en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís el 1ro. de septiembre de 1939, hoy tiene 80 años de edad y reside en su pueblo. Debutó el 15 de septiembre a los 24 años de edad con los Bravos de Milwaukee (el número 14 de RD), ante los Cardenales de San Luis. Su historia fue larga y fructífera.

Carty fue lo que se denomina un virtuoso del bateo. En toda liga en que participó sus promedios fueron elevados,: .299 en 15 años de Grandes Ligas, .320 en las menores, .301 en Dominicana, en un año en México .354 y en 3 Series del Caribe .338.

DE INTERES: El señor Angel Safaddid escribe. “Un saludo cordial,despues q termine ese paseo historico d los primeros Dominicano en grandes liga y aqui en el patio.le propongo q escriba sobre los pelotetos aficionados q tenian potencial para ser firmado al profesionalismo e incluso llegar a las mayores,ejemplo Juan –Piñao Ortiz, Orlando –Bebé-Guerrero, ,Diego Hurtado, Maney Cabreja, ,José Joaquin Tinero, Johnny Olivo, etc. … Ok...le haré ese comentario antes porque esto va para largo.. Creo que estaremos trancao todo el mes de mayo...Mientras mas pruebas de Covid19 se hagan más casos aparecerán.. Anote eso….Dos eventos de gran tradición en Estados Unidos oficialmente cancelados. Primero, el ceremonial del Salón de la Fama de Cooperstown, fijado para el mes de julio. Ellos anunciaron que los elegidos para este año serán exaltados con los correspondientes del 2021, es decir que en enero anunciarán otro grupo... Los elegidos para este año fueron Derek Jeter, LarryWalker, el abogado Marvin Miller, ex director del sindicato de peloteros, y el antiguo receptor Ted Simmons, electo por el Comité de Veteranos..…También fue cancelada la llamada Serie Mundial de Pequeñas Ligas…Jesús Alou es scout internacional de Boston hace muchos años. Trabajó un tiempo para los Marlins en la misma función… Los programas de radio de Santo Domingo y el interior se dan b anquete ahora entrevistando a peloteros y ejecutivos…aunque no hay deportes… De alguna manera hay que llenar los espacios, hasta que pase la crisis. .

