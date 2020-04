Numero. 12, Pedro González

Héctor J. Cruz

Pedro González fue un carismático infielder dominicano de los años 60. Jugó entre 1957 y 1974 en Estados Unidos, Dominicana, y México.

Le dio 10 años de su vida peloteril al Licey y participó en tres campeonatos, siendo clave. Los liceístas lo llamaban El Gran Capitán.

González, además, tuvo la honra de ser el primer dominicano en jugar para los Yanquis de Nueva York, debut que se produjo el 11 de abril de 1963 a los 25 años de edad,el numero 12 entre los dominicanos. . El había sido firmado por esa organización en 1957, y pasó 6 años en las menores antes de ser subido.

Pedro había nacido en San Pedro de Macorís el 12 de diciembre de 1937. Actualmente reside allí con 82 años y fue exaltado inmortal de su pueblo el 13 de septiembre 2009.

Tuvo una corta carrera en Grandes Ligas, pero en dos temporadas fue jugador regular, ambas con los Indios de Cleveland. En 1963 tan solo agotó 26 turnos para los Yanquis, al año siguiente 112. Para 1965 no tenia puesto seguro, y los Yanquis lo enviaron a Cleveland el 10 de mayo por Ray Barker, inicialista. Jugó todo el año en segunda base de los Indios alcanzando 405 turnos, 103 hits, promedio de .254, 5 jonrones, 39 remolcadas. Regresó a la posición al año siguiente, 352 turnos, 82 hits, promedio de .237. En 1967 jugó poco, y lo regresaron a triple A. En total, en su paso por las Grandes Ligas tuvo 1084 turnos, 264 hits, promedio .244, 8 jonrones, 70 empujadas. Su último partido fue el 27 de septiembre del “67 a los 29 años de edad.

A partir de ahí su mundo cambió, siguió en triple A y jugando para Licey. Los últimos años de su carrera jugó 3 temporadas para Tampico en México (1972-73) y en 1974 para Chihuahua.

Con Licey tuvo una buena carrera, iniciada en 1957 hasta el torneo 1968-69. Fue parte de tres equipos campeones en ese período, luego jugaría para las Estrellas dos años, 1970 y siguiente, estuvo un año con el Escogido y volvería a los verdes para su última campaña en 1972-73. En Lidom tuvo 2,519 turnos, 684 hits, promedio de .272, 22 jonrones, 213 empujadas, 27 triples, 86 dobles. Ganó varios lideratos en triples, empujadas y 7 turnos. Claro que fue un buen pelotero.

