Vin Scully es hospitalizado

AP

LOS ANGELES

El retirado locutor de los Dodgers de Los Ángeles Vin Scully tuvo que ser hospita­lizado tras sufrir una caída en su casa en la zona de Los Ángeles.

El equipo dijo que el na­rrador de 92 años se cayó el martes y fue llevado a un hospital para observación. Scully está descansando có­modamente y se espera que pronto sea dado de alta.

“Ya no me deslizaré nue­vamente con la cabeza por delante”, dijo de acuerdo con una cita que publicó la cuenta de Twitter del equi­po de los Dodgers. “ Nunca me gustó”.

Scully se retiró después de la temporada 2016 po­niendo fin a una carrera en la que narró por 67 años los juegos de los Dodgers. Co­menzó en 1950 cuando el equipo estaba en Brooklyn. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1982 y recibió la Medalla Presi­dencial de la Libertad en 2016.

El veterano ha sido uno de los más brillantes lo­cutores que ha tenido el béisbol.