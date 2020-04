Num.11, Manuel Mota, Misceláneos (3 de 4 )

Héctor J. Cruz

Cabe señalar que a partir de 1964 Manuel Mota tuvo más acción en el left field porque Willie Stargell con frecuencia jugaba primera base, y así sucedió en los años siguientes.

En las menores, Manuel jugó desde 1957 en categorías D, B y 3 años en triple A. Su total de turnos fue de 2,593, pegó 782 hits, promedio de .304 (el mismo que tuvo en Grandes Ligas). Añadió 34 jonrones, 330 empujadas, 59 robos, OBP de .363.

MLB: Resumiendo sus números en MLB jugó 1 año para los Gigantes, 6 para los Piratas, medio para Montreal y 13 para los Dodgers. Tuvo 3,779 turnos, en hits 1,149, promedio de .304, pegó 31 jonrones, 438 impulsadas, 50 robos, recibió 289 bases con 320 ponches, OBP de .355.Era muy difícil de ponchar pues usaba mucho el swing corto atrasado, conectando hacia el lado derecho.

POSTEMPORADA: Partició 3 veces en play off y en 5 series. Estuvo presente en tres series mundiales: 1974 Dodgers vs. Oakland que fue una derrota, en 1977 otra derrota de Dodgers ante Yanquis, repitiéndose lo mismo en 1978 ante el mismo club. En total tuvo 3 turnos y una base por bolas. Tom La Sorda, el manager perdedor, tomó revancha en 1981 cuando vencieron a los Dodgers en 6 juegos.

.-Dos de sus hijos, José y Andy, jugaron en Grandes Ligas, ambos infielders de la segunda base y el short. José, ahora de 55 años, fue drafteado por los Medias Blancas de Chicago en segunda ronda de 1985. Jugó en las menores doce años (1985-96), y estuvo par de veces en Grandes Ligas. En 1991 con los Padres de San Diego (había sido cambiado), agotando 36 turnos, y en 1995 con los Reales de Kansas City, fallando dos veces.. Hoy día es un consagrado y reputado analista de la cadena de televisión con los Angelinos de Los Angeles, en inglés.

Andy también pasó por el draft, siendo escogido primero por Kansas City y luego por Houston en la ronda 12 de 1987. Fue subido en 1991 a los 25 años de edad, tuvo 90 turnos y promedio de .189. Jugó en las menores hasta 1994, y no regresó a Grandes Ligas. Hoy día es agente de peloteros.

DE LIDOM-LICEY: Cada día se entiende menos al equipo Licey. No contratan al colombiano Luis Urueta para ser su manager el próximo torneo pues parece que había interés en darle pa”fuera… Ahora buscan uno por otros lados… Urueta está interesado en seguir dirigiendo en Lidom pues eso le conviene para su carrera de Grandes Ligas pues quiere ser manager allá, a corto plazo… Me dicen que está camino de San Francisco de Macorís para dirigir a los Gigantes el próximo torneo. ¿Será verdad?.. El club todavía no ha nombrado gerente general, aunque estarían hablando con el principal candidato, el joven Felix Peguero… Hasta ahora no han anunciado managers tampoco Licey, Escogido ni Estrellas.. Solo Toros, Lino Rivera, y Aguilas, Felix Fermin, lo han hecho… Que conste, Urueta fue el manager perdedor de la pasada final ante los Toros..

DE INTERES: El comisionado de beisbol Rob Mandred suspendió un año (2020) al director de repeticiones de video en los Medias Rojas de Boston, un señor llamado J. T. Watkins por el lío pendiente del robo de señales..Además, sancionó al equipo con el segundo pick del draft amateur 2020, o tal vez 2021 si es que se pospone..Sobre Alex Cora, lo dejaron para luego del 2020 , aunque él está sancionado por Boston que le rescindió su contrato para este año…. Dice Nelson Cruz que Mike Trout es loco con un “rabo encendío”..¿Y qué cosa es esa?... ¿Eso es comida ¿ ….Me gustaría preguntarle al propio Trout, a ver qué dice..La liga de beisbol de Corea dice que empieza el 15 de mayo, está cerca, pero allá está controlado el virus.. Mel Rojas es una estrella en Corea y asiste por 4to. año seguido.El torneo pasado pegó 43 jonrones y remolca como 150 carreras… Dice Gaby Mercedes que es el mejor atleta dominicano de todos los tiempos “de los nacidos aquí”..Eso, para sacar a Felix Sánchez de la controversia pues ese señor tiene dos Oro olímpicos.. Mercedes ganó una plata olímpica, 2 Oro Panamericanos, 3 oro Centroamericanos y un millón de trofeos más. No es fácil caerle atrás, pero habría que hacer un panel de los mejores diez atletas dominicanos… PANDEMIA: El boletín de Salud Pública del miercoles reporta 15 nuevos decesos en RD, elevando a 260 el total..También, 256 casos nuevos positivos, y el total ahora es 5,300…¿Cuándo bajarán esas curvas?