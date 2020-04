El Corales ya tiene fecha

FÉLIX OLIVO

Hola Fiebruses. Quizás la mejor noticia que hemos recibido en medio de la pandemia es el regreso del Corales Puntacana Resort and Club Championship la semana del 20 al 27 de septiembre, simultáneo con la Ryder Cup. Debo aplaudir la entereza que caracteriza a Don Frank, Doña Haydée, Frank Elías, y a todo el Grupo Puntacana, pues desde el principio pusieron claro al PGA Tour que no querían cancelar el evento, sino que se pospusiera, lo que a corto plazo dio sus frutos. En el entendido de que en Septiembre (dentro de cuatro meses) el tema del COVID19 estará bastante controlado, poner este evento en TV para que millones de personas en todo el mundo lo vea, es la mejor promoción para un país en el que el turismo significa un tercio del PIB. En esta edición quizás tengamos el mejor field del torneo pues sólo 24 jugadores accionan en la Ryder, y la semana previa es el U.S. Open, un evento clasificatorio al que no todos lo jugadores tienen acceso garantizado. Lo cierto es que esta noticia mueve y conmueve. Nos vemos en Corales en la tercera edición de NUESTRO torneo.

¡¡Mantengan la bola en el Fairway!!

