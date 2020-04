Num. 11. Manuel Mota, en Grandes Ligas (2 de 4)

Héctor J. Cruz

Manuel Mota estuvo en ligas menores por espacio de 5 años, desde 1957 hasta 1961. Los Gigantes de San Francisco lo subieron para la temporada 1962 y debutó el 16 de abril de ese año, 5 días después que lo había hecho Manuel Emilio Jiménez con los Atléticos de Kansas City y 6 dias después de Amado Samuel con los Bravos de Milwaukee.

¿Cómo le fue a Mota con los Gigantes? Ese era un equipo difícil, para él y su amigo Mateo Alou, quien ya estaba allí. En los jardines habían tres jugadores Premium: Willie McCovey en el left, Willie Mays en el centro y Felipe Alou en el derecho, así que no había mucho chance para el pequeño Matty y el recien llegado Mota. Los tres últimos años, Mota había agotado 1,500 turnos entre triple A y algo de doble A, dos veces bateó por encima de .300, y en 1961 para .289 en más de 500 visitas al plato. De forma que los Gigantes consideraron que ya estaba preparado para dar el salto.

Pero, como tenían la situación de tantos estelares no le pudieron dar juego. Apenas tomó 74 turnos, no pudiendo hacer mucho. Con frecuencia lo usaron como defensa… Pero, ese invierno, el 30 de noviembre, lo enviaron a los Astros de Houston por el receptor Joey Amalfitano, y el joven de Santo Domingo recibió muy bien la noticia. En Houston, además, no llegó a jugar porque a principios de abril de 1963 lo enviaron a los Piratas de Pittsburgh, y allí encontró su hogar para los siguientes 6 años.

No es que la situación en los Piratas era fácil. Roberto Clemente estaba en el right y Willie Stargell en el left, Bill Virdon era el jardinero central. Mota jugó más triple A ese año, aunque lo subieron y participó en 59 partidos para los Piratas. Lo suyo empezaría al año siguiente cuando se convirtió en un jugador alterno con más de 300 turnos por cada una de las siguientes 5 campañas. Eso incluyó dar la bienvenida a Matty Alou, quien llegaría en 1966 para hacerse cargo del jardín central a tiempo completo. Mota seguiría jugando alternado en el center y el left, pero siempre tenia promedio en los.300, buen fildeo.Jugaría más en el left.

DE INTERES. Informa David Ortiz que un grupo de peloteros dominicanos recaudan dinero para comprar equipos contra el coronavirus.. Incluye a Edwin Encarnación y Robinson Canó..Lo bueno del caso es que si ellos inician los aportes con 1 millón de dólares sería saludable, y como tienen tanto dinero eso no les hará ni “pío”.-…Derek Jeter, por ejemplo, se desprendió de su salario de US$5 millones como presidente ejecutivo de los Marlins de Florida para el pago de empleados del equipo, hasta que llegue la solución..Eso está muy bien, y creo que será un asunto proporcional…David también dijo que está disponible para el cargo de gerente general del equipo dominicano al clásico mundial..El hombre se mueve, nada lo detiene….Dentro de 3 años David irá a los votos del Salón de la Fama y se supone que cruzará en primera vuelta…Alex Rodríguez suma a su mujer Jennifer López en la iniciativa de juntar compradores de los Mets de Nueva York., que parece están en venta.. Ellos dos tienen fortuna que rondan los 400 millones de dólares cada cual ,pero de seguro pondrán unos chelitos… Alex presidente de los Mets, Jennifer Primera Dama, y Jeter en Miami..¿Quién sigue, quién se anima?..

HISTORIA: En el portal de MLB hay un trabajo para descifrar quién fue mejor en los años 60 entre Sandy Koufax, Juan Marichal y Bob Gibson… Koufax fue el menos ganador de juegos, pero su pico fue extraordinario y se retiró a los 31 años por problemas en su codo izquierdo. Solo duró 12 años su carrera y su record fue de 165-87, efectividad de 2.76, con 3 premios Cy Young …Tiene 84 años de edad ahora… Marichal tuvo 243-142 y 2.89, 2303 ponches, y 244 juegos completos, y ahora tiene 82 años ..Gibson, de 84 años, tuvo marca de 251-174 y 2.91, con 3117 ponches, 2 Cy Young y 1 MVP… Son los tres miembros de Cooperstown..¿Con cuál usted se queda?

CORONAVIRUS: En Dominicana , de acuerdo al reporte de Salud Pública de ayer, tuvo 80 casos nuevos reportados para totalizar 5,044, con 245 fallecimientos, 10 nuevos, 5 de ellos en Santiago..En el mundo la cifra está en 2.4 millones infectados con unos 170 mil fallecidos de 185 países..…En Estados Unidos son 785 mil afectados y 42 mil defunciones, en Nueva York hay 14,800 muertes , y el lunes hubo 481.Dicen que la cantidad está bajando cada día… En Italia los muertos son 24 mil, en España 21 mil, en Francia 20 mil, en el Reino Unido 16 mil…Un desastre, y la gente pensando en jugar beisbol y fútbol..