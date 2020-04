Número 11. Manuel Mota, uno de los grandes (1 de 4)

Héctor J. Cruz

Es posible que Manuel Mota no tuviera los números suficientes para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. No dio los jonrones, los hits ni tuvo las empujadas para figurar entre los más potentes bateadores dominicanos en Grandes Ligas. Pero eso no le quita ningún chin de brillo, y Mota se mantiene en la historia como uno de los grandes de siempre, en especial entre los dominicanos.

No solo por sus méritos, aunque solo alcanzó cerca de 3,800 turnos. Pero su calidad de juego, su fildeo de primera y la fineza de su bate lo convirtieron en una leyenda . También se metió a la historia cuando rompió el record de más hits de por vida como emergente, hecho acontecido el 2 septiembre de 1976. Ese día Mota disparó su hit 145, dejando atrás la marca de Smoky Burgess.. Años después, cuando Mota dejó el beisbol luego de 1980 se quedaría con 150 hits como emergente, record que a futuro fue roto primero por Lenny Harris en 2001 (quedaría con 212), y Mark Sweeney se colocó segundo con un total de 175.

Una parte grande de su historia está con los Dodgers. El llegó allí en junio de 1969 en un cambio con Montreal, y en los últimos años de los 70 era entrenador y jugador-bateador emergente. Luego de 1980 continuó como entrenador y en distintas funciones, una relación que se ha mantenido por mas 5 décadas. Llegó en 1969 y ahora, a los 82 años de edad, sigue allí. Labora en relaciones con la comunidad.

Fue electo inmortal del Salón de la Fama de la Herencia Hispana en 2003, en ceremonia celebrada en Dodger Stadium. Además, es inmortal del Deporte Dominicano, exaltado en 1988 en Santo Domingo.

Sus inicios se remontan a mediados de los años 50 cuando jugaba beisbol juvenil, y por su calidad fue ingresado al equipo de la Fuerza Aérea Dominicana. Mota formó parte del primer grupo de firmados por los Gigantes de Nueva York, bajo la tutela local de Horacio Martínez y de Alex Pompez, scout que cubría la zona del Caribe. Pompez era un nacido en Miami, de padres cubanos, , que había sido dueño del equipo Sugar Stars de las Ligas Negras.

DE INTERES: Falleció el ex jugador de baloncesto Radhamés Díaz, 61años.. El fue armador de primera línea en los años 80, compañero de equipo de Iván Mieses..Segun la nota de Fedombal, fue encontrado en su apartamento de Santo Domingo. Paz a su alma…Varios equipos de Grandes Ligas han anunciado que pagarán a su personal de operaciones de beisbol hasta el 31 de mayo próximo.. Como no se sabe cuándo podrán jugar beisbol, están favoreciendo a empleados de menores ingresos y ya van como diez clubes que toman tal medida… ¿Y en Lidom? No se sabe… Por cierto, en Junio va la asamblea de las Aguilas Cibaeñas, pero imagino que será a fines de mayo cuando tomarán una decisión . Elegirán nuevo presidente, supuestamente, a menos que el Dr. Adriano Valdez aspire a un nuevo período…Manny Acta también se incorpora a decir que no está interesado en ninguna posición en el equipo dominicano para el clásico mundial del 2021 (ya antes lo había hecho Moisés Alou, quien fue gerente los dos últimos eventos).. Acta fue manager en 2009, y actualmente es coach con los Marineros de Seattle..Acta también es gerente general de las Estrellas Orientales, y los dos últimos años sus equipos no han podido clasificar siquiera al round robin ( fue gerente de las Aguilas y quedaron fue3ra n en el torneo 2018-19). Lleva dos años corridos en “mala”….En la cuenta del coronavirus, de domingo a lunes murieron en Nueva York un poco más de 500, y dicen las autoridades que hay una disminución pues el período anterior fallecieron más de 700…Terrible situación.. En Dominicana reportaron 4,964 casos, adicionando 284, por debajo de los 345 del día anterior. Hubo 9 fallecimientos (5 en Santiago), lo mismo del boletín penúltimo… En Venezuela la cosa anda así: 256 casos, 9 muertos…En Brasil 39,500 casos, 2,500 fallecidos..En Canada 35 mil casos, 1,600 muertes..En Puerto Rico se calienta con 1,252 casos, 63 muertes..Y en Ecuador sigue difícil con 500 defunciones y 10 mil infectados…En Alemania están en baja porque allí parece hay mucha disciplina de control…En La Vega falleció Cuquito Fernández, antiguo beisbolista e inmortal del deporte vegano…En Japón dicen que no será en Mayo el inicio de su temporada de beisbol. Que esperarán más adelante para decidir qué harán con sus 12 equipos…. El general Pedro Antonio Cáceres Chestaro ya tomó posesión como nuevo presidente del Círculo Deportivo Militar…Sustituye al coronel Kalil Haché, quien falleció víctima del virus..La vida sigue…. Dice Lebrón James que no ve posibilidad de que haya final de la NBA este año… Tremendo lío, porque su club los Lakers estaban de líderes del Oeste con 49-14 cuando la temporada fue detenida el 14 de marzo..Ese día se comprobó que el francés Rudy Gober, de Utah, dio positivo al coronavirus.. … Lebrón es ganador de 3 títulos , con Miami y Cleveland, y 4 premios MVP…. José Bautista, quien no juega beisbol hace 2 años, dice que sigue practicando en Tampa y que le gustaría ahora ser lanzador (tiene 40 años de edad). Aclara que si Dominicana no lo invita al clásico del 2021 podría ir con España pues su padre tiene nacionalidad española..Ayer, le puse mensaje al señor Américo Bautista para que me confirme la especie. Me dice que tiene ascendencia materna catalana, por lo cual también es español.. Por ahí anda el asunto.