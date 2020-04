¿Es el béisbol el deporte rey de la República Dominicana?

Gilberto Soriano

Santo Domingo, RD

Desafíos del beisbol en el orden internacional. La industria del béisbol se enfrenta a retos inevitables, cada día el comisionado de béisbol de Grandes Ligas busca alternativas para dinamizar el juego y es que la generación actual tiene un nuevo paradigma sobre la manera de como consume su invaluable tiempo. Esto a su vez tiene un impacto en la industria donde las televisoras presionan porque los ratings bajan de manera preocupante, de esa misma manera, la asistencia en los estadios de beisbol.

· Olimpismo

En el orden olímpico, el béisbol entra y sale de los juegos. Tenemos el caso de Tokio 2021, donde el béisbol vuelve a participar, la razón es que en Japón el béisbol es un deporte nacional, ya para Paris 2024 el béisbol no estará en el calendario olímpico, se alega muchas veces lo costoso de los estadios, que el béisbol no es universal, los pocos atractivos para la transmisión de los juegos y lo prolongado del mismo.

Para dar respuesta a esa realidad que enfrenta el béisbol nace el Clásico Mundial del Béisbol que es un esfuerzo conjunto entre la Federación Internacional del Béeisbol, La Asociación de Peloteros y las Grandes Ligas, cuya finalidad es posicionar el beisbol a nivel internacional. Si bien es cierto que el Clásico Mundial ha alcanzado logros importantes en los diferentes países donde el beisbol es un deporte nacional, en la actualidad el principal mercado que es Estados Unidos de Norteamérica no ha tenido el impacto esperado.

· Serie del Caribe

En el plano regional tenemos la Serie del Caribe, aunque se han hecho grandes esfuerzos por involucrar las naciones que participan en dicho evento, lo cierto es que no logra cautivar el interés de distintos países que participan en dicho certamen. La sociedad del siglo XXI es una generación que desea controlar su tiempo y la naturaleza beisbol se contrapone.

Aunque Estados Unidos presenta retos para mantener su industria de 10 billones de dólares anuales en ganancia, lo seguro es que este país tiene garantizado el beisbol como sentimiento nacional, y eso es la consecuencia que nace de dicha enseñanza, practica y juego desde los centros educativos, por tanto, su historia, amor por su deporte y tradición se mantendrán.

FEDOBE

En el plano local tenemos la Federación Dominicana de Beisbol, uno de sus objetivos es masificar y promover la práctica del beisbol, y por nuestra realidad socio-deportiva esta institución es inorgánica, es decir, no forma ni posee atletas para la práctica y el juego de beisbol.

En nuestro país algunas personas se pueden preguntar si tenemos un torneo de beisbol profesional todos los años desde el 1955 hasta la fecha como es posible afirmar que el beisbol no se juega en República Dominicana y la respuesta es simple, todo ese recurso humano que se exhibe en el terreno es un trabajo realizado por las academias del beisbol y esto no tienen ninguna relación con nuestro deporte. Por consiguiente, aunque tenemos una liga muy sólida la realidad es que no tiene una base de sustentación en la sociedad dominicana.

Como hemos podido observar los retos y desafíos que presenta el beisbol en nuestro país y en el orden internacional no sabemos si esa burbuja de millones de dólares para algunos de nuestros talentos dominicanos pueda mantenerse en el tiempo, lo que sí es seguro en la industria del beisbol en Estados Unidos es la permanencia del sentimiento porque nace desde los centros educativos, por tanto, debemos canalizar todo el interés que tiene la MLB y los forjadores de talento para darle la oportunidad a nuestros niños y adolescentes a través del sistema educativo, que la mayor riqueza es la educación y que la escuela es nuestro segundo hogar. No permitamos que el dinero se convierta en el sueño en perjuicio del pan de la enseñanza, ya que la ciencia de la estadística establece que las posibilidades de alcanzar las grandes ligas es menos de un uno porciento de las firmas realizadas en nuestro país. Con un esfuerzo conjunto y reglas claras podemos garantizarles a nuestros niños la riqueza más trascendental de la humanidad que es la educación.

Para la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo (ADODEP) se hace necesario que todos los actores que intervienen en la promoción y la práctica del béisbol unan sus esfuerzos para impulsar y colocar el beisbol en los centros educativos de nuestro país, considerando los amplios cambios que está viviendo el sistema educativo como lo es la tanda extendida en procura de fortalecer el sistema educativo público, con la existencia de estadios en cada uno de los municipios, unido con elevar la profesionalización del recurso humano.. Asimismo, todas las instancias deportivas que interactúan con nuestros niños puedan tener garantizado el verdadero desarrollo integral y convertir el deporte en un instrumento de desarrollo nacional.

Si queremos mantener nuestra historia, tradición y amor por el juego del beisbol debemos volver a mediados del siglo XX donde este deporte tenía una manifestación nacional, pero en esta ocasión tiene que ser sobre la base de la escuela.

SEPA MÁS

Sistema educativo.

Este tema trasciende el orden deportivo porque el Artículo 65 de la Constitución Dominicana lo establece como políticas publicas y que el sistema educativo es la base del desarrollo deportivo nacional.

2.7 millones de estudiantes.

En el sistema educativo existen 2,700,000 estudiantes de los cuales 2,200,000 pertenecen al sistema público, es decir, que el 80% de los estudiantes van a la escuela pública. En este segmento se encuentra el presente y el futuro de nuestra nación. · Todo el esfuerzo del Estado debe estar dirigido al desarrollo integral de nuestros niños.