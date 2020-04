Kobe Bryant encabeza lista de galardonados al Salón de la Fama del básquetbol

El fallecido cinco veces campeón de la NBA, Kobe Bryant, encabezó este sábado una lista repleta de estrellas galardonadas al Salón de la Fama del básquetbol 2020.

El ícono de Los Angeles Lakers, que murió en un accidente de helicóptero en enero, fue nombrado junto a nueve homenajeados que serán consagrados en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame el 29 de agosto.

Uniéndose a Bryant en el panteón deportivo se encuentran el tres veces MVP de las Finales de la NBA, Tim Duncan, el 15 veces All-Star Kevin Garnett, el dos veces campeón de la NBA Rudy Tomjanovich y el cuatro veces medallista olímpico Tamika Catchings.

Otros participantes incluyen al tres veces entrenador del Campeonato Nacional de la NCAA, Kim Mulkey, la entrenadora de baloncesto de la universidad Barbara Stevens y el veterano ejecutivo de la FIBA Patrick Baumann, quien murió de un ataque cardíaco en 2018 a la edad de 41 años.

"La Clase de 2020 es, sin duda, una de las más históricas de todos los tiempos y el talento y la influencia social de estos nueve galardonados no tiene medida", dijo John Doleva, director ejecutivo del Salón de la Fama.

"En 2020, la comunidad del baloncesto sufrió la pérdida inimaginable de figuras icónicas como el Comisionado David Stern y Kobe Bryant, así como el juego en sí debido al COVID-19", añadió Doleva.

"También nos hemos unido como nunca antes en la apreciación del juego y de aquellos que lo han convertido en la fuerza de unión que es hoy".

Doleva agregó que "hoy agradecemos a la Clase 2020 por todo lo que han hecho por el juego de baloncesto y esperamos celebrarlos en la consagración en agosto".

El mundo del baloncesto quedó atónito por la muerte de Bryant a principios de este año, y el accidente también se cobró la vida de su hija Gianna y otras siete personas.

La temporada de la NBA también ha quedado en pausa debido a la pandemia del nuevo coronavirus, siendo detenida indefinidamente el mes pasado.

What a journey it's been. Welcome to the Hall of Fame, Kobe. pic.twitter.com/4tLIttRyaW