¡Cortos desde los Fairways!

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Demasiadas noticas se suceden en el mundo del golf, por lo que hoy les traigo nuestra columna Up and Down “con esteroides”, publicando en un atípico sábado. ¡Disfrútenla!

* Corales Puntacana Resort and Club Championship. Del 23 al 29 de marzo el país albergará el PGA Tour con la tercera edición del torneo que todos estamos esperando. Separen al fecha!

* Esperen cambios en Fiebre de Golf TV y www.fiebredegolf.com. Del 23 de este mes en adelante vamos con medios renovados y nueva casa de TV.

* Mas sobre sobre la tarjeta de JuanJo en el PGA Tour. La semana pasada les dije que estaba exento de la mitad de temporada que consta de 8 torneos, y el propio Súper me dijo que, con solo hacer un corte en cualquiera de ellos clasifica para todos, así que “se la pusieron para que la batee”.

* Lanzamiento LPGA Tour Amateur. Se abre una nueva opción para las féminas. Ojalá haya mercado en el field de damas del país para este tour y el Pink jugando simultáneamente. * De su lado, el Pink Golf Tour se lanzó el jueves. Será la cuarta temporada y el entusiasmo es el mismo de siempre. ¡Las chicas son expertas en eso!

* Coronavirus. Mas cancelaciones, y ahora le tocó al PGA Tour Series que mueve un evento a otra sede. También la LPGA cancela el Honda LPGA Thailand y el HSBC Women’s World Championship. El Tour Europeo también canceló el Maybank Championship.

* Phil no aceptará invitación al U.S. Open. El zurdo dice que, si no es por sus propios méritos, prefiere no jugarlo. Así de sencillo. Actualmente esta en el puesto 55 del ranking, y si las cosas siguen así, se abre una brecha para que se anime y venga al Corales. ¿Se imaginan a Phil jugando aquí? Por cierto, Mickelson cumple 50 pronto, y dijo si pensarlo que no jugará en el Champions Tour porque no quiere estar entre dos tours. Al aparecer entiende que le queda “gasolina en el tangue” para seguir en el PGA.

* Ernie Els se retira como capitán para la Presidents Cup. El sudafricano fue enfático y expresó que ya tuvo su chance de ganar y no lo hizo, por lo que ya no vuelve a dirigir en la copa.

* Justin Thomas honró a Kobe Bryant subastando sus wedges personalizados. Son los que usó en el Waste Management Phoenix Open a los cuales nombró “Kobe Bean Bryant”, “Black Mamba”, “Mamba Mentality” y “81 Points”. Los fondos generados fueron destinados a las familias de los fallecidos en el accidente.

* Que avispero con el nuevo tour. La Premier Golf League (PGL) ha levantado ronchas en el PGA Tour y hasta una carta envió el comisionado a sus miembros alertándolos de que no pueden jugar en esa gira. ¿Saben quien salió a defenderla? Greg Norman, quien hace años hizo un intento de crear un nuevo tour el cual no prosperó. Vamos a ver en qué parará la cosa.

*Voten en la encuesta de www.fiebredegolf.com. Hablamos de tus vacaciones, y el destino con más votos será el elegido para nuestra próxima aventura en julio.

* Vieron el reporte de distancia de la USGA y la R&A? Ahí si hay tela por donde cortar, pues ambas entidades tienen sus resoluciones con las que los jugadores tienen opiniones divididas. Busque el reporte en nuestra web.

* Increíble lo del Genesis. Nueve de los primeros 10 del ranking mundial están en el field del evento que se juega en el Riviera CC que culmina mañana. *Bien por Casa de Campo. Convirtió al golfista español Miguel Angel Jiménez en “Miembro Honorario” del Romana CC, y eso está bien. MAJ se ha identificado mucho co este país por lo que veo la distinción muy acertada.

* Nuestro abrazo solidario a Tito Perello, su esposa Natalia y sus respectivas familias. Estamos seguros de que Matti saldrá airoso de esta batalla. Saludo a todos los que han tendido la mano para que el bebé pueda ser intervenido. Sus compañeros de la Liga FOA estarán haciendo un torneo de golf con el fin de recaudar fondos el sábado 23 en Cayacoa, así que todos a respaldarlo. También los que quieran donar lo pueden hacer a través de FundMe.

* ANA Inspiration y amateurs. El primer major por las damas, que va del 2 al 5 de abril, sigue apostando al golf amateur y sube a 5 sus invitaciones. Nice!

* Hoyos en uno “de moda”. Increíble la cantidad de aciertos de los Fiebruses. Si ven el Instagram de Fiebre de Golf se darán cuenta de que varios han acertado la copa desde el tee en pocos días. ¿Habrán invitado a los tragos de celebración?

* Agosto, septiembre y octubre, llenándose. Parece que me oyeron pues los grandes eventos han empezado con tiempo a separar sus fechas para esos meses. ¡Bien por las empresas! * Save the Date para el BM Cargo. 24 al 26 de septiembre es la fecha de #eltorneo, así que vayan separando esos días para el evento mas esperado del año.

* Hank Haney de nuevo en la palestra. El PGA Tour solicitó anular la denuncia del coach contra al tour, alegando que es mal infundada. ¡Que Hank que rinde! * Rory, No. 1. El hombre recupera el puesto más alto en el ranking. ¿Cuanto durará? * Arena de Vistas del Pedregal aprobada por la USGA. Se hicieron 5 pruebas y ya se eligió y encargó la arena final que tendrá el campo, que sigue su desarrollo a todo vapor. Dese una vueltecita por allá y verá qué avanzado va.

* Acción del finde: No hay eventos programados en el país (Elecciones). PGA Tour: The Genesis Invitational / Champions Tour: Chubb Classic. LPGA Tour: ISPS Handa Women’s Australian Open / Korn Ferry Tou.