¿Distorsionando el béisbol?

Héctor J, Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter:hectorj_cruz | Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com | Instagram: hectorjcruz

¿Cuánto sabrá el señor Rob Manfred sobre los valores más esenciales del juego de beisbol?¿Qué tipo de conciencia tendrá sobre el hecho real de que este es un deporte distinto, lento y pasivo? ¿Estará este señor en conocimiento de que las características del beisbol les son propias y no pueden ser comparables a las del fútbol, el baloncesto, el atletismo, por solo citar otros tres?

Esta reflexión viene a cuento ante la realidad de que ahora a la MLB, que preside Manfred desde 2014, le ha cogido con introducir decenas de modificaciones con fines muy específicos: 1) hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones. Y 2) hacer los juegos más rápidos. Pero muchas de esas nuevas ideas distorsionan el beisbol, y otras atentan contra el normal desarrollo de los juegos, como ha venido a ser las repeticiones y reclamos de las jugadas. Esto ha venido a demostrar que en jugadas cerradas los árbitros se equivocan 1 de cada 2 veces (escandaloso),pero también ha prolongado los juegos, contrario a lo que se busca. ¿Hasta cuándo Manfred y su anillo continuarán por esta línea?

SOBRE HOUSTON: Ya los Astros de Houston están en los entrenamientos y empezaron las conferencias de prensa para los jugadores para explicar el bandidaje organizado de robos de señas. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Muchos piensan que todos esos jugadores debieron haber sido expulsados de por vida del beisbol, y no solo castigar a Carlos Beltrán,Alex Cora , A. J. Hinch y el gerente Jeff Lufnow. Ellos aceptan lo hecho, se disculpan, y parece increíble que no hayan sido sancionados de alguna manera,. igual que los otros .

ALEX BREGMAN dijo lo siguiente: "La verdad es que pido disculpas por las decisiones tomadas por mi equipo, la organización y por mí". "Aprendí de todo esto y espero volver a ganarme la confianza de todos los aficionados. También quiero agradecerles a los aficionados de los Astros por su apoyo. Como equipo, estamos completamente enfocados en la temporada del 2020".JOSE ALTUVE fue más corto: “Estoy arrepentido”.. . Gary Sánchez soltó un torpedo dominicano,: “Les puedo decir que si yo bateo un jonrón y mando a mi equipo a la Serie Mundial, hasta el pantalón me pueden quitar”.

Esto de Houston durará un tiempo, pero se irá disipando al paso del mes de marzo. No hay de otra.

DE MLB: En las expresiones vertidas por jugadores de Houston ayer la del boricua Carlos Correa fueron las más controversiales e inverosímiles. Porque en el fondo él niega lo ocurrido y lo hecho, parece en una especie de solidarid con sus compatriotas y mentores Alex Cora y Carlos Beltrán.. Parece que Correa todavía no se ha enterado del refrán aquel que dice “la fiebre no está en la sábana”….Los Nacionales de Washington anunciaron ayer la lista de jugadores firmados bajo pacto de liga menor e invitados a los entrenamientos, con nada garantizado. Son ellos el panameño Paolo Espino, quien brilló aquí con los Toros, su compañero Fernando Abad, el receptor Wellington Castillo y el utility Emilio Bonifacio…Boston también anunció la firma del jardinero Cesar Puelllo (Escogido) bajo los mismos términos..Los Piratas perdieron al lanzador Jameson Taillon por operación Tommy John en su brazo derecho…El venezolano Eduardo Rodríguez perdió el arbitraje ante Boston. El pedía US$9.0 millones, y los árbitros decidieron que ganaría US$8.3 millones. Rodríguez, zurdo, fue el pitcher más ganador de Boston el año pasado con 19-6 y 3.81 de efectividad…El ganó US$4.3 millones, así que duplicará su salario, lo cual no está nada mal…Este año, en el sistema de arbitraje, los equipos ganan los casos 5-1..El único ganador ha sido el dominicano Pedro Báez, relevista de los Dodgers, que ganará US$4.0 millones..Los Dodgers ofrecían US$3.5..

DE INTERES: El colega Alexander Gómez ha sido cancelado como director de prensa de los Tigres del Licey. Ha sido impresionante el trabajo de Alexander en ese club, empezando porque los azules son el único equipo de Lidom que cada año diversifica su producción de prensa, incluyendo la guía de prensa más completa que se hace en el país..No sé cuál fue su pecado, pero no debió haber ocurrido…Gente tan valiosa se preserva a largo plazo… Mi solidaridad para Alex, y que siga adelante….El problema de la prensa dominicana es el mismo de siempre: nosotros laboramos sin contratos y bajos sueldos….Dice una nota que la NBA retorna a CDN Deportes, y ello será así desde este domingo cuando transmitirán el juego de la Nba, informa su director Frank Camilo... ..El Presidente Danilo Medina recibió a los Toros del Este ayer, campeones de la Serie del Caribe. Es su primera corona en 8 años de ejercicio presidencial, y es un alivio…También para el Ministro de Deportes, que nunca había sido campeón en 4 años en el puesto… La tragedia del Coronavirus toca las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokyo, que serán en agosto próximo. Ayer hicieron una conferencia de prensa para aclarar que todavía no contemplan la suspensión de los juegos por tal motivo..”Ojo pelao” con eso…