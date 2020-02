Alexander Gómez deja de ser director de prensa del Licey

LD

Santo Domingo

El periodista Alexander Gómez dejó de ser el director de prensa del equipo de los Tigres del Licey según indica el propio profesional de la comunicación deportiva.

“Desde el 17 de agosto del 2004 estuvo laborando para el Club Atlético Licey en calidad de director de prensa hasta el pasado lunes”, dice Gómez en un correo enviado a los medios de comunicación.

En la misiva, el cronista expresa su gratitud por el apoyo que le fue brindado durante los últimos 16 años con la difusión de las noticias e informaciones por diferentes plataformas.

Agrega que “todo el tiempo que pude elaborar junto al personal de oficina, operaciones, jugadores, clubhouse se ha convertido en una excelente experiencia ya que me ha permitido hacer muy buenos amigos y me ha brindado una gran experiencia laboral que me ha servido para crecer profesional y personalmente”.

Gómez añade que “cuatro anillos de campeón, ocho guías de medios consecutivas, 16 temporadas de información de medios, tres gerentes generales, seis presidentes, 18 managers, ocho series finales, envíos de fotos, videos y audios después me dejan con buenos recuerdos”.