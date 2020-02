Realizar un 40-40 en el panorama de Tatis Jr.

Pedro G. Briceño

Santo Domingo, RD

Confiado en su talento y en su capacidad de ejecutar en el terreno, Fernando Tatis Jr. piensa muy en grande cuando de metas a futuros cercano le corresponde hablar y proyectarse.

Al novel paracorto, que el pasado dos de enero cumplió 21 años y que entra a su segunda campaña como titular de los Padres de San Diego, le atrae el materializar una hazaña tan difícil que solo cuatro jugadores en la historia han sido capaz de alcanzar: Realizar el 40-40.

Al menos su primer experimento con los Frailes ya dejó demostrado entre su múltiple capacidad que puede lograr una buena cantidad de robadas (16) y jonrones ( 22), que en algún momento de su desarrollo pueda colocarlo en el sitial al que solo pertenecen José Canseco (42 vuelacercas y 40 robos en 1988), Barry Bonds (42 jonrones y 40 escamoteadas en 1996), así como los dominicanos Alex Rodríguez ( 42 cuadrangulares y 46 estafadas en 1998) y Alfonso Soriano (46 jonrones y 41 robos en el 2006), únicos mortales en 120 años de béisbol que en la misma campaña han combinado con más de 40 registros en la fortaleza de su bate con la agresividad de sus piernas.

“Tengo mis metas como todo jugador, alcanzar un 40-40 y estar de lleno en la carrera por el Más Valioso representan dos de las esenciales”, dijo un Tatis Jr, tan seguro de sus palabras como del talento que posee para en un tiempo cercano acumular estas estadísticas, solo resguardadas para aquellos con el sello de estrellas del juego.

Con un segundo lugar en la carrera del Novato del Año de la Liga Nacional, solo detrás de Pete Alonso, el dominicano estaba programado para viajar este ocho de febrero a Peoria, ,Arizona, hogar de los Padres, en un segundo año en que espera un incremento sustancial de sus estadísticas en todos los órdenes.

Para lograrlo, permaneció casi todo el invierno recuperándose de una lesión en la parte baja de la espalda que lo sacó de circulación los últimos dos meses, hecho que limitó su estadía en el terreno a solo 84 partidos y 337 turnos.

“Desde pocas semanas después de mi lesión trabajé con los especialistas médicos del equipo enfocado solo en recuperarme, tomarme el descanso necesario y retornar con más bríos en busca de ayudar al club a mejorar en esta campaña.

“Para mi fue el momento más duro de la campaña, tener que abandonar al combinado aún tan temprano y encontrándome en plena batalla por el premio, además de las estadísticas que colocaría en apenas mi primer año en Grandes Ligas, pero este hecho solo me llevará a continuar mi crecimiento”, expresó.

Hoy es figura clave

Tatis Jr., el año pasado principal prospecto de San Diego fue insertado en última instancia en la nómina de 25 inicial, para este año representa la causa número 1 que tiene la franquicia con el objetivo de superar con creces esa foja de 70-92 del 2019 y que lo llevó a quedar a 36 partidos de distancias de los punteros Dodgers.

Y es que su promedio de .317 (334-106), 22 jonrones, 13 dobletes y 53 remolcadas y 16 robadas en solo 337 turnos, además de su brillante defensa en el campocorto y juego agresivo, demostró que en él , el conjunto cuenta con un pelotero que se puede considerar como franquicia por más de una década.

Este año, el equipo ha agregado personal como Tommy Pham en los jardines, posición en la que esperan una campaña saludable de Franchy Cordero, recientemente adquirieron al relevista mexicano Emilio Pagán, quien trae 20 salvados y efectividad de 2.31 para unirse al cerrador Kirby Yates, quien culminó con 41, un jugador versátil como Jurickson Profar, que unido a Manny Machado, Eric Hosmer, Will Myers entre otros hacen a unos Padres mucho mejor que en la estación pasada.

“Pienso que este año tendremos un mejor equipo, la gerencia ha realizado varios movimientos importantes que nos ayudarán en ese sentido, con una mentalidad de superar el mal año que tuvimos en el 2019”, señaló el novel.

EVENTO 2021

Alistado para el Clásico Mundial

Integrar equipo RD

Aunque apenas contaba con 10 años, Tatis Jr. Recuerda cuando su padre Fernando accionó por el país en el Clásico Mundial en el 2009, el cual fue el peor desempeño en la historia Dominicana en estos eventos, el novel se alista para participar en el certamen que se efectuará el próximo año.

“Si me convocan y no tengo restricciones, pueden contar conque estaría representando al país en ese certamen, he observado desde afuera lo mucho que se entregan los peloteros por defender los colores dominicanos y quiero ser uno más de ellos.