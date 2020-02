La categoría pesada puede volver a ser la reina del boxeo

Yoel Adames F.

Durante los tiempos primarios del boxeo mundial, inicios del siglo pasado, los fanáticos deliraban por los pleitos de la categoría máxima, el rey del peso completo era el presidente del boxeo.

Gene Tunney y Jack Dempsey, con su pelea del ‘conteo largo’ y la revancha (ambas ganadas por el primero) fueron dos figuras que iluminaron el ring con sus estilos y sus reinados, además apoyados de retadores de calidad como los excampeones de otras divisiones que subieron al peso pesado: Jess Williard, Harry Greb, George Carpentier, Jack Sarkey, Tommy Gibbons, Luis Angel Firpo, Jeff Smith, , Battling Levinsky, entre otros.

Fue esa coincidencia de calidad, la rivalidad entre ellos, y también ese selecto grupo de retadores que hicieron esa época entre 1920 y 1930 que le hicieron una gran plataforma que disfrutó el soberano público.

Lo propio ocurrió con las eras Max Schmeling, Joe Louis, Rocky Marciano, Patterson, Sonny Liston, Muhammad Ali, Larry Holmes, Mike Tyson, Holyfield, Lewis y los hermanos Klitschko, hasta hoy cuando debe definirse, primero ¿quién es el rey de los pesados? Deontay Wilder; el extitular Tyson Fury que nunca perdió el cetro (¿?), pero si la menteÖ ¿o lo es el joven Anthony Joshua?

El próximo 22 de febrero, iniciará este proceso con el gran desquite entre los mastodontes Fury y Wilder, esta vez deberá de producirse un nocaut y uno un impávido empate como ocurrió el 1 de diciembre de 2018 en Los Angeles. Fury dominó a Wilder con su buen boxeo, pero luego apareció el poder y sobrevivió a dos golpes demoledores que nublaron los ojos de los jueces y dieron el segundo ‘empate’ injusto tras una batalla entre dos campeones, uno inglés y otro norteamericano, como ocurrió con Lennox Lewis ante Evander Holyfield en 1999.

KO A MARRERO: Quien a hierro mata que no espere un final en su cama, el extitular del peso pluma Claudio Marrero fue vapuleado con facilidad por el británico “Kid Galahad”, en el mundo del boxeo, pero realmente lleva el nombre de Abdul Barry Awad, de 29 años y nacido en Doha, capital de Qatar. Es un buen boxeador el “Kid” de Qatar, pero no para dominar tan fácil a nuestro excampeón; quizás no estaba en eso, no se adoptó, hay algoÖ veremos.