¿Quién es Raymond Abreu?

El gerente general de los Toros del Este, ejecutivo campeón, también tiene su historia. Como poca gente del beisbol, , Raymond nunca jugó pelota en ninguna fase. Es hijo de padres dominicanos, nació en New Jersey, y en la universidad recibió una beca para jugar futbol americano. Estudió administración con especialidad en finanzas, y llegó al beisbol vía Oakland, organización que necesitaba alguien para América Latina .

Luego se dedicó a la labor de scout, y ya tiene más de 20 años laborando para los Atléticos. (Obvio, ha sido influenciado por el beisbol Sabermétrico de Billy Beane, y dice él que lo ha aplicado con los Toros).

Cuenta que en 2001 laboró en el grupo de operaciones de beisbol del Licey siendo Fernando Ravelo el gerente.”Pepe Busto, su presidente, me llamó y ayudé bastante. Trajimos al manager Bob Geren, al jardinero central Eric Byrnes,, y también a Andy Abad (Tulile),quien dio el histórico batazo de jonrón contra las Aguilas Cibaeñas que le dio el triunfo al Licey, y el título. Abad era para entonces miembro de Oakland”.

Cinco años después, en 2006, recibió el puesto de gerente del Escogido de parte de Freddy Jana (f) y Daniel Aquino. Allí duró solo una temporada y el resultado no fue bueno…

Raymond pasaría entonces a un largo período sin trabajar en Lidom, mirando la acción desde las gradas. Los Toros lo llamaron hace dos años, por recomendaciones de Stanley Javier, asesor del presidente, y de Omar Minaya, asesor externo. “Doy gracias de que hayan pensado en mí”.

.- Raymond estuvo en La Semana Deportiva el pasado domingo, y emitió algunas consideraciones.

.- Dice que la gran temporada de los Toros se debió a la aplicación de muchos factores, incluyendo el batazo de jonrón , que también es utilizado por Oakland.

.- Ha estado en dos finales seguidas luego de haber perdido el torneo , 2018-19, ante las Estrellas Orientales.

.- Dice que sigue en el puesto a su tercer campeonato seguido y que está agradecido del trato recibido en La Romana.

.- Opina que la serie final de Lidom debe ser cortada a un 7-4, en lugar de un 9-5. “Ya cuando llegan las finales, son muchos los jugadores que están cansados. Algunos necesitan unos días de descanso para su familia, y también para irse a los campos de entrenamientos”.

DE INTERES: Los líos de Grandes Ligas no terminan. Luego de varios dias bailando despegados, Dodgers y Boston se pusieron de acuerdo en el cambio que envía a Mookie Betts y David Price a Los Angeles, y al mexicano Alex Verdugo a los Medias Rojas..Pero, la bola pica y se extiende. La gente de Los Angelinos dijeron que no va el cambio por el jardinero Joc Pederson , entre otros motivos, porque los Dodgers estaban “mamoneando “ mucho…¿Qué les parece? Los Dodgers tendrán ahora dos ganadores de Cy Young, Clayton Kershaw y Price, y dos MVP,Betts y Cody Bellinger… Parece que será la primera vez que se reúnen cuatro personajes de esta naturaleza en un mismo club...-El comisionado Rob Manfred anuncia que pretenden extender de 5 a 7 los equipos clasificados por cada liga para postemporada…¿Qué significa eso, más juegos, terminar en noviembre? .. Los inventos están a la orden del día pues ahora nadie está quieto…A Nolan Arenado, antesalista megaestrella de Colorado, le hicieron un homenaje en su pueblo natal Lake Forest, California, nombrando una calle con su nombre. El se manifestó agradecido, pero es posible que se hayan adelantado demasiado..¿Por qué no permiten que ese hombre desarrolle su carrera?... ¿Y si pasa algo negativo con su persona, echarían hacia atrás?.... No se puede correr más que la bola…. Juan Francisco ya debutó en una liga semi profesional en el Nordeste..Es el mismo hombre del L icey, líder jonronero de todos los tiempos en Lidom…¿Y por qué no hace lo mismo Luis Polonia? ¿Es entretenimiento o juega por dinero?….Ayer pusieron a la venta online las taquillas para el juego de Detroit y Minnesota el día 7 de marzo, y la respuesta fue masiva.. Los fanáticos le cayeron encima y quien no compró ayer tendrá serios problemas…. Ojalá que los encargados del monitoreo, el patronato del Estadio Quisqueya Juan Marichal, den los detalles de ese tremendo movimiento… Los precios son 2,500 palcos corporativos, 1,750 en palcos A, 1,100 en palcos AA, 500 pesos en gradas C y 200 en los bleachers….Los Gigantes de San Francisco reclamaron al lanzador dominicano Jarlin García, quien había sido colocado en waivers por los Marlins de Miami…. .

OLIMPICA: El ruso Alisher Ousmanov, presidente de la Federación Internacional de Esgrima, es un millonario filántropo. Ayer le donó al Comité Olímpico Internacional el documento original del manifiesto con que se fundó el organismo en 1892 por parte del francés Pierre de Coubertin.. ¿El valor histórico de esto? El lo había adquirido en 8 millones de euros en diciembre pasado..