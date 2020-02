MLB oficializa traspaso Mookie Betts a Dodgers

KEN GURNICK/ MLB. COM

Los Angeles

Los Dodgers adquirieron oficialmente al jardinero de élite Mookie Betts el lunes por la noche, así como al ex ganador del Premio Cy Young David Price y dinero en efectivo de los Medias Rojas en una transacción complicada que fue resucitada el domingo después de casi colapsar.

Los Medias Rojas hicieron el anuncio desde sus instalaciones de Entrenamiento de Primavera en Fort Myers, Florida, después de una semana en la que parecía que el acuerdo podría no ocurrir en absoluto. Los Dodgers enviarán al jardinero Alex Verdugo (su principal prospecto, y al No. 35 de la MLB, hace un año), al campocorto Jeter Downs (su tercer prospecto mejor clasificado en la lista Top 100 de 2020 , en el No. 44) y al receptor Connor Wong (No. 28 en la lista de fin de año de los Dodgers de 2019 ) para los Medias Rojas. Downs se convertirá en el prospecto N ∞ 1 de Boston, ya que el único prospecto Top 100 del equipo actualmente es la selección del Draft de primera ronda de 2018 Triston Casas, quien es el N ∞ 77.

En el acuerdo original, los Dodgers habrían enviado al lanzador Kenta Maeda a los Mellizos y no habrían tratado con Downs o Wong. Pero Boston no aceptaría al lanzador Brusdar Graterol de los Mellizos después de ver sus registros médicos, lo que obligó a los Dodgers a reconstruir el acuerdo para salvarlo y le costó a los prospectos de Los Ángeles que no tenía la intención de comerciar.

Los Dodgers aún enviarán a Maeda a Minnesota en un acuerdo por separado, dijeron las fuentes a MLB.com, pero en el acuerdo reelaborado también enviarán $ 10 millones para cubrir su salario cargado de incentivos, más el receptor de la Liga Menor Jair Camargo. En 79 juegos para los Grandes Lagos Loons de Clase A en 2019, Camargo bateó .250 / .300 / .371 con cuatro cuadrangulares y 41 carreras impulsadas. Además de Graterol, se espera que los Dodgers reciban la selección general No. 67 de los Mellizos en el Draft de este año.