Lino Rivera: "Una bendición poder dirigir un grupo como los Toros"

Dominga Valdez

Especial para LD

San Juan, PR

Luego de que el equipo de República Dominicana, representado por los Toros del Este, ganara el cetro de campeones como equipo por primera vez en esta Serie del Caribe 2020, el dirigente puertorriqueño Lino Rivera exclamó que es una “gran bendición poder dirigir un grupo como el conjunto de Los Toros".

Rivera, quien logra como dirigente su primer título en Serie del Caribe tras un juego contra los Cardenales de Lara de Venezuela que terminó con un tablero en 9-3, manifestó que esta temporada fue una de “ensueño” y que tiene un equipo especial, sino es el mejor, es uno de los mejores.

"Esto es historia, no me lo puedo creer, este equipo desde el primer día se mantuvo enfocado en la meta que era ganar esta serie y para mí tiene mucho valor sentimental dirigir en Puerto Rico, donde vinieron mi familia y amigos de Santiago Iglesias y del residencial Canales a verme realmente es muy emotivo", expuso el dirigente.

Agregó que lo que más admira del equipo es la entrega de los jugadores veteranos.

“Y ojalá que en cualquier momento los jóvenes puedan copiar de este grupo, que no descansó ni un día para darle la corona número 20 a su país", apuntó.

Rivera, quien se mostró muy emocionado al responder preguntas de la prensa, resaltó el excelente trabajo de los jugadores de los Toros del Este, para ganar la corona número 20 para Dominicana.

El dirigente boricua destacó que el equipo fue integrado por un grupo “de muchachos muy entregados desde el torneo invernal de República Dominicana, hasta llegar a esta Serie del Caribe”.

Además recordó que los Toros del Este pelearon en todas las plazas que fueron a jugar, entre estas, Santiago, San Pedro de Macorís y el Estadio Quisqueya.

"Mis respetos a todos los jugadores que pasaron por nuestro equipo, a los a los dirigentes por montar un buen show para la afición", recalcó.

Con relación a la acogida que él ha tenido en la República Dominicana, dijo que el país lo ha acogido como un hijo más.

“Quiero ser parte de ese país que me adora, me siento muy bien allá con el respeto y afecto que me demuestran, realmente es una gran bendición", expresó Rivera, quien también dirigió en el país a los Tigres del Licey y a las Águilas Cibaeñas.