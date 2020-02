Travesuras de los olímpicos

Héctor J. Cruz

Siempre he sido un seguidor cercano del movimiento olímpico, el mundial y el local. Porque es allí donde tiene su origen el cáncer de la eterna permanencia de la dirigencia en los puestos principales, lo cual origina estancamiento y corrupción. Los ejemplos de los últimos tiempos están a la vista , empezando por la FIFA.

Respecto del movimiento olímpico local, en las últimas semanas observo lo siguiente:

.- Un lío en la Federación de Esgrima, que tiene 12 asociaciones , enfrenta a dos grupos, pero no ha podido elegir una nueva junta, ni tampoco reelegir al actual presidente Junior Arias Noboa. Lo que ha sucedido ahí da pena, según se cuenta.

.- En la Federación de Boxeo se armó tremendo rebú. El presidente saliente, Juan Vargas,le tiró cajas y cajones a su ex padrino Bienvenido Solano, y finalmente renunció y se fue de la asamblea. Posteriormente eligieron presidente al señor Rubén García, residente en Samaná .

.- En la Federación de fútbol terminó el proceso de “normalización” ordenado por la FIFA,el anterior presidente Osiris Guzmán terminó con una suspensión internacional de 7 años, pero de inmediato demandó a los dirigentes locales , aunque no ha tenido resultado positivo todavía. Se eligió un presidente, que también se llama Rubén García, y que reside en Puerto Plata.

.- La Federación Dominicana de Tenis vio alejarse a su presidente Juan Vila, y en su lugar entró el señor Daniel Landrón, médico residente en Cotui. (Demasiados presidentes residentes en el interior).

.- Luis Chanlatte, miembro del Comité Ejecutivo COD, usó sus redes para anunciar que se alejaba del COD y que pedía una licencia. Los rumores dijeron que su problema es inconformidad porque Luisin Mejía, presidente del COD, autorizó a un grupo pedir la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, pero no consultó al Ejecutivo. Chanlatte dijo ayer a Listin Diario que dejaba sin efecto esa posición y que regresa a su puesto en los próximos días.

.- Francisco Camacho, de Karate, denuncia una trama en su contra. Ayer, Listin Diario le preguntó detalles específicos, pero dijo que ya todo se estaba arreglando y normalizando. Al igual que Chanlatte,Camacho da un paso atrás y huye de la situación.

Es obvio que en el movimiento olímpico local falta transparencia y responsabilidad en parte de su dirigencia. Así no debe ser.

SERIE DEL CARIBE: Espectacular fue la victoria de Dominicana sobre Puerto Rico , esta vez 4 por 3. Le habían ganado el miércoles 5-4, y anoche hicieron lo mismo: venir de atrás pues en el octavo inning perdían 3-2 cuando pudieron marcar dos vueltas para el triunfo. La clave fue un doble de Pete OBrien por encima de la cabeza del jardinero central, un wild pitch del relevista Fernando Cruz y un elevado de sacrificio de Abraham Almonte, que remolcó la cuarta carrera…Fernando Abad, en relevo desde el 8vo. hizo los 4 outs finales para la victoria….Los Toros Dominicanos enfrentan a Venezuela esta noche y van por la corona..Dominicana no gana desde el 2012… La asistencia de anoche fue de 15 mil fanáticos, y ya los boricuas desaparecieron del escenario….El sistema de revisión usado en Puerto Rico lleva a los árbitros a desaparecerse por un club house, algo similar a lo que sucedía aquí hace dos años…Ya ese sistema fue superado en RD pues ahora usan la comunicación, especialmente audífonos y celulares…. Kevin Cabral recuerda la alineación de las Aguilas Cibaeñas del 2003 en la Serie del Caribe celebrada en Puerto Rico: Rafael Furcal, Luis Polonia, Miguel Tejada, David Ortiz,Tony Batista, Raul Mondesí, Felix José (bd), Abraham Núñez y Alberto Castillo de cátcher… Chequeen esos nombres y se darán cuenta de que no hay posibilidad de comparación con esto de hoy… Era un beisbol de superior calidad… La próxima Serie del Caribe será celebrada en Mazatlán, México, en febrero del 2021….Venezuela le metió blanqueada de 1-0 a México, y el pitcheo mantiene su dominio en esta versión del clásico caribeño…Anoche, el conjunto Quisqueya cantó el Himno Dominicano, y la primera bola fue lanzada por Ivan Rodríguez, boricua inmortal de Cooperstown… Fue solito al montículo, igual que Big Papi y el cantante Ozuna el miércoles…Aquí no aprenden eso, van 22 personas, incluyendo14 primos de la dirigencia….

DE MLB: Ubaldo Jiménez va a los entrenamientos de Colorado como invitado, a ver qué puede mostrar.. . Ubaldo tuvo sus mejores días en los Rockies, incluyendo una campaña de 19 victorias en la temporada de 19-8 en 2010… De por vida Ubaldo tiene marca de 114-117 y 4.34, cuenta 36 años de edad y tiene deseos de continuar en el beisbol. Por eso lanzó con Licey este invierno….En lo económico debe estar bien pues acumuló salarios por US$65 millones… Max Muncy, de los Dodgers, logró un pequeño contrato de 3 años por US$26 millones..El año pasado tuvo 35 jonrones y 98 empujadas, y en 2018 disparó 35 cuadrangulares..Así que pienso que Muncy fue “engañado” pues eso es poco dinero….Hank Aaron, leyenda de las Grandes Ligas, cumplió ayer 86 años y dijo que se siente” como de 86 años”, ni más ni menos.. Aaron es el jonronero de todos los tiempos con 755, “sin esteroides”..Barry Bonds lo superó con 762, pero ya ustedes saben la historia…En el negocio de Dodgers, Minnesota y Boston hay un problemita con el venezolano Brusdar Graterol y un examen físico…Eso ha impedido que cierren el trato, y si este lanzador queda fuera pudieran buscar otra solución, sea con otro lanzador o con dinero….