No hay dudas, La pelota es “loca”

Entiéndase bien: cuando uno escribe que la pelota es “loca”, es una referencia directa a que es un deporte impredecible. No hay manera de saber lo que sucederá, al extremo de que con frecuencia equipos que están muy abajo en el marcador de repente vienen de atrás y ganan. Un juego puede terminar 1-0, incluso ir a a 15 innings cero-cero, pero también puede ocurrir lo contrario. Como ayer, cuando México superaba a Venezuela 7-3 en el noveno, los venezolanos hicieron tres y pusieron el empate en segunda. Finalizó 7-6 para México, pero antes pasaron un gran susto.

El comentario viene a propósito de lo sucedido ayer con Wilkin Castillo y el equipo Dominicano en la Serie del Caribe. En el 7mo., con hombres en primera y segunda, cero out, perdiendo 3-1, Wilkin intentó dos veces tocar para avanzar los corredores. En ambas ocasiones falló, y al siguiente pitcheo hizo swing dando jonrón de tres, pues así es el beisbol. Si el manager hubiese visto ese jonrón en su bola de cristal , de seguro no ordena el toque.

Ayer conversaba con dos amigos amantes del tenis y ellos me recordaban lo aburrido que es el beisbol. Dicen que es muy lento (no sé si es más pasivo que el propio tenis, un deporte donde no ocurre nunca nada: solo dos atletas golpeando la pelota hacia el otro terreno hasta que logran el punto). Pero ahora se han inventado que el beisbol es “aburrido”,pero eso siempre ha sido así. Desde luego, no aceptan que el misterio de este deporte, su gran encanto, es ese factor de Impredecible pues nadie sabe lo que sucederá. Y quien está perdiendo siempre tiene la esperanza de venir de atrás.

Dominicana (Toros del Este) cumple cabalmente ganando 3 de los primeros cuatro partidos, inclusive pasando algún trabajo ante equipos que se supone tienen menos calidad en su beisbol. Esta noche tiene de frente a Puerto Rico en su último choque de la regular, y a partir de mañana viene el sistema de “muerte súbita”, en un doble choque enfrenta a los ocupantes del 1ro. Y el 4to. Y, por otro lado, 2do. Y tercero. Los dos ganadores van a juego decisivo viernes por la noche.

El Torolio de Lino va muy bien..

DE INTERES: Esta noche los Toros juegan contra Puerto Rico y posiblemente usen al zurdo Raul Valdes.. Mañana iría Yunesky Maya y si el equipo pasa a la final iría Paolo Espino….Yo hubiese hecho al revés: hoy ante Puerto Rico coloco un “opener”, el jueves a Valdes y dejo a Maya para un posible final. Por algo le dicen El Guerrero..¿Por qué hacerlo así? Porque ese encuentro de hoy no tiene interés para RD, es solo para definir posiciones…Ayer en la mañana, mientras jugaban RD y Panamá, se armó tremendo lío pues en San Juan hubo un sismo por encima de 5.0..El susto fue grande, y las redes se llenaron de inquietudes…Ramon Ramírez, el derecho que aquí pertenece a los Gigantes del Cibao, se ha convertido en un relevista estable. Ha salvado dos de los tres triunfos dominicanos….En Grandes Ligas, el inicialista Greg Bird firmó con los Vigilantes de Texas y el receptor Wilmer Flores con los Gigantes de San Francisco… La academia de los Reales de Kansas City en el país entregó ayer los anillos de campeones del torneo de la Dominican Summer League del año pasado. La ceremonia fue presidida por Dayton Moore, el gerente general del equipo….

DE LA HISTORIA: En Series del Caribe ha habido varios dominicanos (o extranjeros refuerzos) electos MVP en esta segunda etapa desde 1970…El primero fue Manuel Mota en 1971, manager y jugador del Licey… Luego siguieron Bobby Valentine, quien era short del Licey, en 1973, en 1977 Ricardo Carty, quien impuso record de 5 jonrones, en 1980 Ruddy Law, jardinero del Licey, José Rijo 1985, Rufino Linares (f) 1988 con el Escogido, Gerónimo Berroa 1990, y 1991, ambas ocasiones en Miami, Jim Bowie 1994 (Licey), Neifi Pérez 1998 y 1999, David Ortiz 2003 (refuerzo de las Aguilas), el lanzador Francis Beltrán 2004, Tony Batista en 2007, Ramon Ortiz 2008, Fernando Martínez en 2010 y Jairo Asencio 2012,. Felix Fermín es el manager más ganador con tres coronas.