Mejora el profesional, pero ¿y Fedoboxa?

Mejora resultados del boxeo profesional ¿y el olímpico y su dirigencia?

El 2019 cerró de forma dramática para el ring de paga local, sin abundar mucho, ocho dominicanos pelearon coronas mundiales y siete perdieron, el único que ganó no tenía otra opción porque su rival fue un compatriota.

A veces son nubes oscuras pasajeras, el boxeo dominicano en cualquier faceta no es tan bueno para entrar al Top-10 del orbe, pero tampoco tan malo para merecer los resultados de 2019, el sol ha empezado a subir y solo de enero y el primer día de febrero el país ha sumado un campeón del mundo, (hay dos en la actualidad, simultáneos), un joven de 24 años, Jeison “Banana” Rosario lleno de sueños y promesas... En el debut de febrero, otro imberbe, ¡de 21 años!, Michel -La Zarza- Rivera emergió en los Estados Unidos en un match televisado por Fox Sports, La Zarza (18-0, 12KOs) horneó al azteca Fidel Maldonado Jr. (27-4-1, 20KOs.) en Biloxi; lo dominó 9 rounds y en el 10 lo anestesió con ganchos lectales derribándolo dos veces para capturar la vacante faja ligero Las Americas, CMB. Con esa victoria él está en el camino de procurar un cetro del mundo este año.

AVISP”N REY: Una tercera buena noticia es que el campeón mundial interino welter Jr., Alberto -La Avispa- Puello (17-0, 9KOs) ya está en un campamento en Florida que durará más de un mes trabajando fuerte para su primera defensa ante el cubano Rances Barthelemy (27-1-1, 14KOs) a finales de marzo en Las Vegas. Eso es responsabilidad, profesionalismo, inversión, ganas de ganar.

AHORA RUBÉN: Luego del ‘Sermón de Juan’ (Vargas) una semana atrás, nadie lo pensaba, pero así fue, la Fedoboxa contra vientos y mareas realizó su asamblea eleccionaria y resultó presidente el abogado Rubén García, de San Francisco de Macorís. Él también viene de la “Dinastía de los 40 años de Solano”. Es otro ‘solanista’ de sepa, ¿por qué ocultarlo? ese es su linaje.

Sí les digo y les aseguro, que Rubén (el de boxeo, porque ahora hay dos, también el presidente de Fedofutbol lleva el mismo nombre) no tiene razón para hacer un mal trabajo contra el boxeo, ni ponerse de borrego de nadie, es un hombre de poco hablar, pero trabajador y académico (que ha vivido siempre de su carrera), no chismea, no traiciona, no menosprecia y siente respeto por el boxeo y su gente. Él debe saber que escribirá su propia historia en la Fedoboxa, que si decide lo correcto recibirá un apoyo colectivo; pero si de títere vienes, ¡de títere quedas!.