Mensajes que manda la Gran Final

De alguna manera, el beisbol dominicano siempre está enfrentando nuevos retos y nunca debe estar renuente a hacer cambios. Por eso ustedes ven como, hace varios años, se viene efectuando aquí un doble draft de jugadores refuerzos , que proceden de los equipos eliminados en la anterior fase. Así, los cuatro que van al round robin se refuerzan con jugadores de los dos eliminados, y los dos que van a la final lo hacen también en iguales términos. Este sistema se aplica ante la avalancha impuesta por MLB que limita a sus jugadores jóvenes actuar mucho tiempo, o casi no actuar. También por el crecimiento de MLB económicamente, que ha llevado a nuestros jugadores a ganar enormes fortunas , como el caso reciénte de Marcell Ozuna, que ganará US$18 millones en 2020.

¿Qué nos deja esta gran final entre Licey y Toros? Veamos algunos puntos clave, una especie de aporte para Lidom y sus asociados.

.- 9 JUEGOS: No tiene sentido mantener la Gran Final a 9 juegos en lugar de un 7-4, que es lo normal en el mundo del deporte . Esto es agotador, y la situación de la escasez de peloteros contradice esta larga final pues afecta a todos los equipos. Está cerca la serie del Caribe, y nunca hay tiempo para una preparación adecuada. Además, los jugadores quieren algunos días de descanso antes de viajar a los entrenamientos de primavera. (Esta idea delo 9-5 es puramente económica, para ganar más dinero, pero no es justa).

LOS ARBITROS: Si unos quieren ponerse la venda están en su derecho, pero el modelo de árbitros nativos solamente no es saludable. Los jugadores no los respetan como deberían, la cantidad de errores es abundante y la llamada en conteo de bolas-strike un desastre. Se impone que echen para atrás eso, y que traigan americanos a partir de octubre próximo. (Esto también es económico, para economizar dólares).

REPETICIONES. Hay un gran avance en la calidad de las transmisiones y en la oferta al televidente. Pero deben invertir bien en nuevos equipos para que las imágenes de las repeticiones tengan calidad. Ya uno está acostumbrado a MLB, y lo que se ve aquí no se le acerca. Es necesario mejorar eso para que las decisiones sean más correctas.

Vitelio Mejía, presidente de Lidom, es un ejecutivo abierto y toma notas de cualquier sugerencia.

EN PALACIO: Ayer tarde visité Palacio Nacional para presenciar la actividad de entrega de bandera del Presidente Danilo Medina a los campeones Toros del Este. La asistencia de peloteros no fue masiva, pero si represenativa, incluyendo a Jordany Valdespin y Jeimer Candelario,el MVP de la serie final.También el manager Lino Rivera, el gerente Raymond Abreu, el presidente del equipo Luis Rodríguez Amiama y vicepresidente Jorge Sturla… El presidente no agotó turno en el evento, pero al final nos acercamos los medios y de inmediato cuando se le preguntó qué mensaje tenia para la delegación taurina dijo.”que traigan la 20”, en referencia directa a que el país ha obtenido 19 corona . Luego resaltó que durante su gobierno , en 2013, el país fue campeón del clásico mundial….Dominicana no gana la Serie del Caribe desde 2012 cuando lo hicieron los Leones del Escogido… Lo último del clásico caribeño es que el equipo parte a borinque esta noche, 8.30 PM, y su primer juego será mañana a las 2.30 PM. Jugarán el domingo por la noche vs. Venezuela…Jorge Mateo decidió asistir, asi que esa es u8na franquicia… Veo a los Toros ganadores sin mucha dificultad pues la química que tienen es única… Tenia mucho tiempo que no veía eso en un equipo dominicano… Los jugadores del Licey siguen comparones y otra vez decidieron no reforzar, lo cual ya es una costumbre de ellos cuando pierden… Pero, de refuerzo va el boricua David Rosario, quien es coach de pitcheo, y tomará el lugar de Phil Regan, quien no asistirá…. En MLB, Texas firmó al infielder Matt Duffy, quien buscará un puesto como utility…. Pedro Strop, finalizó su estadía con los Cachorros.Firmó con Cincinnati por US$1.8 millones y muchos incentivos que le aportarían hasta US$3.5 millones…..Una nota de twitter de Luichy Sánchez dice que en el equipo Cardenales de Lara, campeón de Venezuela, integran seis dominicanos: RHP-Ricardo Gómez, RHP-Juan Sandoval, INF-Jonathan Gálvez y OF-Welington Dotel. Además, los conocidos lanzadores zurdos Francisley Bueno y Logan Darnell…Ademas, con los Astronautas de Chiriquí (Panamá) estarán los dominicanos RHP-José Mesa Jr., quien pertenece al Licey,y el lanzador zurdo Carlos De Jesús Díaz..También en Puerto Rico hay varios…