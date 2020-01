¿Qué equipo Mets tendrá Luis Rojas?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz / Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Dicen que ser manager en la ciudad de Nueva York siempre es una presión pues la prensa allí no admite resultados negativos. Eso se lo achacan a la prensa, pero el asunto va mucho más lejos. Se trata de la ciudad más famosa de Estados Unidos , o tal vez del mundo, pues nada se compara con la gran urbe.

El caso es que Luis Rojas tendrá una gran oportunidad de brillar al frente de los Mets de Nueva York pues tienen un tremendo equipo, en la ofensiva y en el pitcheo. Una mirada fácil al club dice que en la inicial tendrá a Pete Alonso, el hombre que pegó 53 jonrones y 120 remolcadas el año pasado para ganar el premio Novato del Año. En segunda vuelve Robinson Canó, con una notable baja en su rendimiento, pero podría retornar por sus éxitos de años recientes (.256,13 jonrones, 39 empujadas en solo 107 juegos), Admed Rosario va a su tercer año como short stop, y en tercera Jeff McNeil, versátil jugador que mostró buen bate en 2019.. En los jardines Yoenis Cespedes, buscando encontrarse con su personalidad y eliminar las lesiones, en el centro Brandon Nimmo y el derecho Michael Conforto, con el suplente Jake Marisnick, ex de Houston.. Es un buen club, y en los entrenamientos no habrá que decidir prácticamente ningún puesto..

El pitcheo tiene ya definidos 5 puestos:. Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman, Michael Wacha , Rick Porcello (ex de Boston), y Steven Matz, el único zurdo. En el relevo el boricua Edwin Diaz a ver si regresa a su forma de hace dos años,Seth Lugo y los dominicanos Jeurys Famila y Dellin Betances, quien se mudó de equipo, pero no de ciudad. Contrario a otros dominicanos, Luis tendrá la oportunidad de disputar el título divisional Este será su primer año.

MANNY ACTA: Fue manager de dos equipos , primero con los Nacionales de Washington y luego con Indios de Cleveland. En Washington estuvo en el período 2007-09, no tuvo record positivo ningún año y terminó con 158-252. Luego fue contratado por Cleveland en 2010-12, y corrió la misma suerte , tres años negativos y record general de 214-260.-. Juntando ambos clubes, Manny tuvo 372-518, promedio en .428.. Tiene varios años como coach de distintos roles con Seattle.- (Lea más en listindiario.com).

DE LIDOM: La transmisión de los juegos de la Serie del Caribe para el país están en manos de la compañía de Juan Sánchez, y tendrán su origen en Santiago…La serie empieza este sábado 1ro. Y tendrá la novedad de que en la primera fase se harán 3 partidos cada fecha..

LA GRAN FINAL: Fue el 7mo. Inning que los bates de los Toros decidieron mostrarse en su serie final ante el Licey. Dispararon sencillos, un doble de Abraham Almonte, un triple de tres vueltas por Alex Hanson (a Gabriel Arias), y tres jonrones por Jordany Valdespin, Junior Lake y Jeimer Candelario..¿tres jonrones en una entrada? Muy pocas veces ha sucedido en la liga dominicana. Porque los dos pitchers iniciadores, el boricua Luis Cruz, del Licey, y el cubano Raul Valdes, Toros, no permitieron nada hasta que salieron a mitad de juego.. Fue una séptima entrada del Torolio, y toman la ventaja de la serie en 4-3..Esta noche va el 8vo juego en la capital lanzando Cesar Valdez, azul, contra Yuneski Maya..Los Toros pueden coronarse, si Licey gana habrá un noveno partido este miércoles…Tremenda final. Ojo: ojalá la gente del Licey no abra las gradas gratis…Eso no es mercadeo, se trata de una final y se supone que losTigres tienen la mayor cantidad de fanáticos del país..

¿Irán masivamente hoy?

DE MLB: Finalmente los Piratas cambiaron a Starling Marte, pero no a los Mets..El jardinero irá a Arizona Diamondbacks y jugará el jardín central, moviendo a Ketel Marte a la segunda base, supuestamente. Eso, porque Arizona tiene cubiertos los otros dos jardines con el venezolano David Peralta y Kole Calhoun, recientemente firmado, ex de los Angelinos…Marte tenia 8 años con los Piratas, su organización original … Estará en su último año de un contrato de 7 temporadas por US$41 millones, una super ganga… Los Rojos de Cincinnati siguen sumando ofensiva. Hace varias semanas firmaron a Mike Moustakas para que juegue en segunda, y ayer al jardinero Nick Castellanos, quien puede pegar 30 jonrones. Le dieron pacto de 4 años por US$64 millones…El jardinero Adam Jones no seguirá en MLB, se fue a jugar para el Japón luego de una campaña con Arizona en 2019…También firmaron al lanzador Wade Miley por dos años y 15 millones, y le dieron un dinero al jardinero japonés llamado Shogo Arikyama… Liover Peguero es un novato dominicano que pasó de Arizona a los Piratas en el negocio por Marte.. Peguero juega el short y es nativo de Higuey…