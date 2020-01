Las sanciones de LIDOM

Mario Emilio Guerrero

LIDOM sancionó a Franklin Mirabal, narrador del Licey porque éste declaró que la clasificación de los Toros a la serie final era “un colapso para el béisbol”. Este jueves, la liga también penalizó a Tomás Cabrera, comentarista de la cadena del conjunto romanense, por unos comentarios vertidos durante el partido de la víspera, en que dijo que el dirigente del Licey, Luis Urrueta, ordenó golpear a un bateador de los Toros. Ambos fueron castigados por violar el numeral 2 del artículo 53 del reglamento del campeonato, que reza “Cualquier jugador, apoderado, entrenador, miembro del cuerpo técnico o persona relacionada con un equipo que se hubiera comportado, dentro o fuera del terreno de juego, durante la temporada, en tal forma que su conducta perjudique los intereses de la liga, de su equipo o de cualquiera de los equipos, será castigado por la comisión de Ética y Disciplina con el pago de una multa que no será menor de diez mil pesos o suspendido por un término no mayor de dos juegos o ambas penas a la vez”. En mi opinión, el periodista que se preste a trabajar con un equipo debe ante todo aupar el espectáculo y no ser un ente negativo para su organización o la liga. Quien no quiera estar atado a esos compromisos lo que debe hacer es mantenerse independiente y no tener ligazón con ningún conjunto. Pero ¿cómo determinar de manera categórica que un comentario atenta contra “los mejores intereses del béisbol” o se corresponde con el derecho a la libre expresión del comunicador, sobre todo si vierte su opinión en un medio diferente a su cadena? La línea divisoria entre ambos conceptos muchas veces es delgadísima y hasta imperceptible. ¿Estarán pendientes de ahora en adelante los integrantes de la comisión de Ética y Disciplina de la liga de cada queja de los equipos por los comentarios de los miembros de la cadena de un club rival? ¿Por qué no se aplicaba antes el reglamento? No apoyo el libertinaje y creo que quienes tienen la responsabilidad de trasmitir un partido deben regirse por las normas de la profesionalidad y honrar el compromiso que asumen con su equipo y LIDOM. Sin embargo, me pregunto si con estas sanciones la liga no habrá abierto una caja de Pandora.