Centro revisión, cómo estuvo en el actual torneo

Santo Domingo

¿Cómo estuvo el Centro de Revisión este año?. ¿Qué tanto mejoró con relación al anterior?.

Según datos suministrados al Listín Diario por Lidom, el promedio fue de 60 por ciento de acierto de las jugadas mantenidas con relación a las que fueron revertidas, hecho que mejoró con relación al año anterior.

Las Aguilas con 39 fue el equipo que más revisión pidió en la regular, mientras que el Escogido con 21 fue el de menos. Los cibaeños fue el de mejor proporción con un 23-16. De hecho, los árbitros y el centro de revisión han recibido mayores bombardeos de parte de la afición cibaeña.

Un out que le cantaron a Melvin Mercedes en la inicial en el famoso decisivo choque entre Aguilas y Licey y en el que jugadores y parciales de los primeros entendieron fue safe con los sacos repletos fue de las últimas críticas acidas que recibieron esta carrera le daría el triunfo a los del Cibao.

Existe un acápite en los reglamentos que dice que si la jugada no tiene una clara evidencia por parte de los supervisores para ser revertida, la misma se queda tal como la cantó el auxiliar. “Debe tenerse una clara evidencia, que no exista ningún tipo de dudas”, señalan. “Nuestro trabajo es muy complejo, nuestra misión es ajustarnos a la verdad, son dos equipos y sabemos que el no favorecido nos bombardeará, pero estamos para ser lo más justo posible”, agrega Uribe. La Liga de Béisbol tiene gran empeño en que la situación continúe una mejoría notable y nuevas aparatos tecnológicos serían implementados para la apertura del torneo del 2020. Seis teléfonos, dos conectados a cada estadio figuran en el centro de revisión, más otros dos en que los árbitros y la móvil.