El tablazo de Candelario

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Inning 11,9.30 de la noche, para un partido que había comenzado a las 5 de la tarde. Cuando empezó la entrada el marcador estaba 3-3, y Licey disfrutaba de una noche que parecía excelente. Habían llenado el parque capitalino, y,tal como hicieron en el primer choque del lunes , salieron delante en el marcador 3-0. Pete OBrien, con 3 ponches consumidos, abrió con doble y Jeimer Candelario pegó jonronazo de dos vueltas para marcar la diferencia final.

Mientras César Valdez dejó atrás su cansancio y entró al séptimo con 12 ponchados, 3 hits y dos carreras, solo una limpia. Valdez se consagraba como uno de los héroes, en una potencial victoria azul. Los bates de los Toros estuvieron en silencio por segunda noche seguida, haciendo un poco de ruido solamente Jorge Mateo con jonrón solitario.

En el 8vo. los Toros tuvieron bases llenas y un out. En el cierre de ese mismo acto, Licey tuvo dos en bases sin out, pero Jorge Bonifacio pegó rodado para doble matanza… . La Serie se coloca 1-1 y esta noche va el 3er. Choque, en La Romana.

DIJO QUE NO: En la elección de inmortales para Cooperstown este año hubo 397 votantes, y uno de ellos le dijo que no a Derek Jeter, uno de los grandes de siempre. Es tradición de las Grandes Ligas que nadie tome el 100%, hasta que el panameño Mariano Rivera lo logró el año pasado, el primero en 85 años de existencia de esta distinción. ¿Por qué surgen tipos que considera no darle el voto a determinadas superestrellas? Dicen que las razones son múltiples, desde la posibilidad del racismo hasta una entrevista que un pelotero le negó a ese periodista 20 años atrás..Por tal motivo, ya estaremos viendo en las próximas horas algunas explicaciones sobre esto.. Solo dos fueron electos este año, siendo el otro Larry Walker, antiguo jardinero, quien recibió el 76.6 % y recibió el “voto sentimental” porque estaba en su décimo y último año en las boletas. Curt Schilling se quedó en 70%, Roger Clemens 61% y Barry Bonds en 60.7%. A estos dos últimos les siguen negando el Sí por su vinculación al tema esteroides, aunque nunca dieron positivo. Manny Ramírez recibió 28%, y Sammy Sosa 13.9%, ambos un poco más del año pasado. Sammy ya tiene 8 años en las boletas.

Jeter fue una super estrella con 20 años de carrera, todos con los Yanquis de Nueva York, pegó 3465 hits, promedio de bateo en .310, 5 guantes de oro, 14 juegos de estrellas, 5 bates de plata y 5 anillos de serie mundial. . También le fue bien económicament pues acumuló contratos por US265 millones..Actualmente es inversionista y director ejecutivo de los Marlins de Miami.

Otro dato: Jeter se queda como el segundo mejor votado, y en tercer lugar está Ken Griffey jr. con 99.3, Tom Seaver y Nolan Ryan 98.8.%..