El grito de Carlos Gómez

El veterano jardinero de las Aguilas Carlos Gómez grabó un video para las redes. Se quejó de las malas decisiones de los árbitros en el round robin, que enterraron a las Aguilas, y lanzó un reclamo para que la Lidom mejore todo el sistema. Esto está bien y es una realidad. Yo tengo buen tiempo escribiendo y diciendo lo mismo.

Carlos También se quejó de las pésimas condiciones en que se mantienen los club houses de los equipos visitantes en la capital . Dijo que ni siquiera pueden “aplastarse “ para defecar, y que hay tremendo mal olor (él dijo “bajo),a orines y materias fecales. Eso no lo entendí porque para hacer tal denuncia no era necesario esperar la eliminación de las Aguilas. El pudo haberlo hecho en el primer juego, y el equipo pudo mandar a parar su participación en la semifinal si no hacían arreglo inmediato.

El club house visitante en la capital nunca ha servido y la Federación debería encaminar un movimiento serio para corregir la situación.. Carlos, de todas formas, ahora podrá ayudar en la mejoría de de tales situaciones pues la Federación lo acaba de nombrar “asesor”, pero solo para la zona del Cibao.. El puede empezar revisando el propio club house de visita de las Aguilas.

AGUILAS: Finalizó la participación de las Aguilas Cibaeñas en el actual torneo con records negativos en ganados y perdidos. En la serie regular tuvieron 24-26 compartiendo el tercer lugar con Escogido, y en el round robin empezaron con 3-7, tuvieron tremenda reacción (6-3) y provocaron un triple empate. Jugaron dos partidos extras, y tuvieron marca de 9-11. Su record general fue de 33-37, 4 en negativo.

Las Aguilas fueron campeones en 2017 quebrando una sequía de diez años,. El año pasado, 2018-19, ocuparon el 5to.lugar con 22-28 y no asistieron al round robin. Es decir que ahora tienen dos torneos seguidos sin ir a la final, lo cual no es escandaloso.

¿Tarea por delante? Angel Ovalles, gerente general debutante, seguiría en el puesto, buscarían un nuevo manager para octubre si es que desechan a Felix Fermín, y para el mes de junio tienen nueva asamblea eleccionaria, para definir si continúa el Dr. Adriano Valdez..Lo ideal es que este movimiento de Junio lo puedan hacer en paz, porque el 2019 fue terrible, un infierno . Hubo que hacer tres asambleas para sobrevivir.

LAGRAN FINAL: Los Tigres del Licey no hicieron caso a eso del “Torolio”, y le hicieron tremendo rebú en el Corral de los Toros ganando por vía fácil, por “pela”… Bueno, el zurdo Evan MaClane tiró cinco ceros y los Toros fueron silenciados en momentos claves.. Todo se decidió en el 6to. cuando Licey marcó 5 por dobles de Sócrates Brito y Emilio Bonifacio… También hicieron cinco en l 7mo. Y ahí terminó todo… Licey ganó el primero de visitante, pero eso en play off de beisbol no importa mucho. Cada día es distinto, es juego por juego..Hoy va al segundo encuentro, 5 PM, estadio Quisqueya Juan Marichal..Las boletas del Licey pueden ser compradas en Plaza Lama, Sambil y en el parque capitalino…”Cuidado con los Tigres”.,.

DE INTERES: Esta noche será el anuncio de los nuevos inmortales de Cooperstown, clase 2020.. El anuncio se hará en el canal MLB a las 7 PM, hora dominicana (6 PM en USA)…El venezolano Felix Hernández logró trabajo con los Bravos de Atlanta. Va a los entrenamientos como invitado y si hace el equipo ganará solo 1 millón… Hernández –El Rey Felix- tiene 33 años de edad, pero ha perdido mucha potencia en todos sus lanzamientos, incluyendo varias lesiones. Siempre ha estado con los marineros de Seattle sus 15 temporadas, record de por vida en 169 victorias, 136 derrotas, efectividad de 3.42, con 2524 ponches… Hace rato se le acabó la gasolina… Dice un reporte de prensa USA que los Mets de Nueva York estarían inclinándose por un manager que proceda de la propia organización. Entre ellos citan a Tony DeFrancesco y a Luis Rojas… El joven dominicano está en el globo….Falta un mes para los entrenamientos y Marcell Ozuna todavía no ha firmado. El busca un pacto de varios años, San Luis lo quiere, pero no acaban de ponerse de acuerdo…. En el primer inning del partido de anoche Junior Lake (Toros) enfrentó a Evan MaClane (Licey)., es decir dos compañeros de las Estrellas Orientales.. Ahora están enfrentados, en el mismo torneo y la fase final..No sé como se llama a eso deportivamente, pero no es deporte… El Super Bowl 2020 se jugará el 2 de febrero en Miami, el acontecimiento deportivo número uno de Estados Unidos, por encima incluso de la Serie Mundial.. Al menos, por un día..