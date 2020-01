A definirse Campeón 2019-20

Héctor J. Cruz

La historia de Toros del Este y Tigres del Licey se contraponen en el tiempo, y naturalmente todos los datos históricos favorecen a los azules..

.Licey ha ganado 22 coronas desde el nacimiento de la liga en 1951, y han sido subcampeones en 13 ocasiones, es decir que asistirán a su final 36. Los Toros han ganado 2 títulos solamente, han ido a finales otras tres veces y esta será su 6ta. visita a la disputa de la corona.

En este torneo, en la serie regular Toros y Tigres jugaron diez partidos y terminaron 5-5, en el round robin los del Este dominaron 5-1, en forma fácil. ¿Vale eso para la final?.

En semifinal, los Toros tuvieron el primer lugar con 12-6, primeros en bateo con .254 y en pitcheo con 3.11 de efectividad, además pegaron 13 jonrones, co–lideres entre los cuatro equipos. Licey clasificó de chepa- y de coraje, si usted prefiere- en una batalla histórica contra las Aguilas en el último juego, que empezó el viernes a las 7.15 de la noche y finalizó el sábado en un completivo a las 7.20 P.M. Ese partido fue detenido en el inning 13 el viernes, a la 1.30, suspendido a la 3.30 de la madrugada, y reanudado el sábado por la noche. Cuatro bateadores solamente fueron al plato para que Licey anotara la vuelta del gane y finalizara uno de los juegos más dramáticos y espectaculares de la pelota dominicana.

Ahora, los Toros van de favoritos con un quinteto de lanzadores con señales especiales pues todos son veteranos y extranjeros: el panameño Paolo Espino, Jorge Martínez (cubano), ,Carlos Hernández (USA), Raul Valdes (cubano), y ahora el “refuerzo” Yunesky Maya, también cubano..Es decir tres cubanos, uno americano y otro panameño..Queda el criollito Jenrry Mejía , por si alguien se lesiona.

Maya estará en su tercera final corrida buscando la corona. Hace dos años fue campeón con las Aguilas, el torneo pasado con las Estrellas como refuerzo, y ahora con los Toros. Allí se juntará con Junior Lake, quien disfruta la misma circunstancia pues reforzó a las Aguilas, y fue campeón con las Estrellas.

Hernández lanzará el primer juego por los Toros hoy, vs. Evan MaClane (refuerzo Estrellas). Hernández ha sido un monstruo : Serie regular6-1, 1.94, en total 7-1,,con 1.87 en 11 salidas.

Los Toros salen favoritos, Licey intentará tumbar ese pronóstico.

DE LIDOM: Los Toros tienen el privilegio de asistir a su segunda serie final seguida. Perdieron 1-5 de las Estrellas el torneo pasado… Su manager, el boricua Lino Rivera, estará buscando su 2da. corona en Lidom pues fue campeón con las Aguilas en el torneo 2017-18… Luis Urueta , colombiano, busca su primer título en la liga. Anteriormente ha sido manager con los Tigres del Licey … Urueta entró a comandar el pasado lúnes 13 y ha dirigido 4 partidos, record de 2-2…Nota relevante es que Raymond Abreu, como gerente general, asiste también a su segunda serie final seguida, algo no muy común en la liga…El tema de los árbitros y las jugadas reclamadas en la inicial perdurará por mucho tiempo. Sobre todo, porque los videos que circulan en redes muestran que una jugada fue safe, otra out, y que las decisiones del Centro de Revisión influyeron en el resultado final del partido… Eso seguirá ocurriendo en el circuito hasta tanto se invierta más dinero en nuevos equipos y mejor tecnología..En MLB, las repeticiones se pueden ver en un 100% de resolución, y es más fácil decidir .. Aquí con frecuencia laresolución es pobre…. Pero, lo más importante es que la liga continúa haciendo esfuerzos, y esto no es un anuncio pagado..Es lo que veo… Los mexicanos coparon el round robin al final, y en vez de lanzadores dominicanos, de los fornidos morenos que la tiran a 97 millas, hubo muchos gorditos (sin ofensas), con bolas tranquilas en las 88 millas…Es que la liga de México es distinta, pero aquí , en Lidom, los dominicanos no quieren actuar , aunque no estén prohibidos…. ¿Es así o no?.... Juan Francisco está lesionado, y en su lugar estará jugando Eric Filia (Escogido) en la inicial..También los Toros colocarán al mexicano Jesse Castillo (mexicano) en la inicial….Ya aquí no se sabe quién es quién pues con tantos cruces y tantos drafts los clubes han perdido identidad.. Un jugador es “ídolo” en un equipo y al día siguiente está en otra camiseta…La final se jugará 5 días corridos, luego pausa el sábado 25 y al final cuatro partidos más…. Después, el viaje a la Serie del Caribe, a ver quiénes quieren asistir.. Dice Ronny Rodríguez que se retira de la pelota invernal dominicana, una especie de “desahogo” al perder ante el Licey e incómodo con los árbitros..Eso cambiará luego, cuando llegue el próximo campeonato..

DE MLB: Los Astros de Houston están buscando un super veterano para manager, que ocupe el puesto del cancelado A.J. Hinch.. Se citan los nombres de Dusty Baker, Buck Showalter, John Gibbons,y de los no experimentados Will Venable y Joe Espada…. Juan Nicasio, relevo medio, llegó a acuerdo con los Rangers de Texas. Irá a los campos de entrenamientos a buscar un puesto condicionado….Mañana , día 21, se darán a conocer los nombres de los elegidos para Cooperstown, clase 2020…. De acuerdo al conteo de Ryan Thibodaux, Derek Jeter se mantiene en 100% de los votos luego de un 41% y 164 votantes.. Larry Walker registra un 85.4%, Curt Schilling 79.5%,Barry Bonds ha bajado a 73.5%, Roger Clemens 72.5,Manny Ramírez 33.3%,Sammy Sosa 17.0’ %, y no han recibido nada Alfonso Soriano,Carlos Peña ni Rafael Furcal..