Licey y Aguilas, será espectacular

Ganaron las Aguilas al Escogido anoche en Santiago, en el primero del doble juego extra de este round robin fruto del triple empate. Lo hicieron en forma fácil, sobre todo cuando marcaron rally de 4 en el cierre del 5to. que les dio ventaja de 8-2 en ese instante.

Carlos Gómez dio un doble clave, y el cubano Yunesky Maya batalló con 89 lanzamientos y en casi 4 innings mostró su gran competitividad. Maya, quien relevó tres entradas dos días atrás, permitió dos vueltas, pero lo principal suyo fue de envió un gran mensaje al equipo y su fanaticada.

Al jugarse 10 juegos de esta semifinal, Licey estaba en 7-3, Aguilas al revés en 3-7. Ahora, las Aguilas, con 9-10, tienen 6-3 de sus últimos 9, Licey la pasa mal con 1-7 de sus últimos 8.

¿Qué pasará hoy? Lo único seguro es que el estadio de la capital explotará y será un día muy tenso detrás de las boletas. El que gane, estará jugando la final el domingo en La Romana.

HONESTIDAD: Debemos insistir en que sorprende que personas con un nivel de popularidad comprobada como los boricuas Alex Cora y Carlos Beltrán sean coprotagonistas de actos deshonestos, como es la implementación de un sistema electrónico de robo de señales en el beisbol MLB.

¿Cómo es posible que ocurra esto en estos tiempos en que la gente maneja tanto dinero? Cora iba a su tercer año como manager de Boston, cargo en el cual se estrenó en 2018 incluso proclamándose campeón mundial en su debut. Se supone que Cora ganaba más de un millón de dólares por temporada, buen dinero.

Y Beltrán había sido nombrado manager de los Mets por tres años, y una opción del equipo para el 2023, en una suma estimada de 1 millón por cada campaña. Pero, debe tenerse en cuenta que cuando Beltrán jugó para Houston en 2017 ganaba US$16 millones, y en total se ganó en su carrera US$221 millones. ¿Si hay tanto dinero, para qué intentar ganar haciendo trampa,? ¿Dónde está la moral y la ética como ser humano y como profesional? Y otro caso suyo es que si MlB lo suspende pudiera tener consecuencias funestas a lo futuro para el Salón de la Fama pues tiene los números suficientes para ingresar. (435 jonrones, 1587 empujadas, 2725 hits, 3 guantes de oro, 9 juegos de estrellas, Novato del Año).

DE INTERES: En movimientos de ayer de MlB, George Springer y los Astros de Houston acordaron pacto de US$21 millones, evitando el sistema de arbitraje…Los Bravos de Atlanta firmaron al infielder cubano Adeiny Hechavarría por US$1 millon… Adeiny es siempre sustituto y lo hace bien… Los Padres de San Diego invitaron al entrenamiento al receptor Charlie Valerio y al infielder Ivan Castillo, ambos dominicanos…Josh Donaldson dio el palo más grande del mes de enero firmando por 4 años y US$92 millones con Minnesota..Eso llevaría a Miguel Sanó a la primera base, porque allí está Nelson Cruz como designado de todos los días….Lino Rivera está hablando a distintos medios aclarando que “no regalaron” el juego del miércoles a las Aguilas…No entiendo por qué hace tal aclaración pues eso de “regalos” no existe en beisbol, supuestamente.. Siempre se considera que un equipo clasificado puede alternar su personal a sus mejores intereses, y que el contrario resuelva a su manera…No es seguro que por tener un club de sustitutos vayan a perder pues allí todos son profesionales… Al amigo Lino le digo que no haga caso a todo…Tony Peña, leyenda de la pelota dominicana y de las Aguilas, hizo el lance de la primera bola anoche en Santiago…Buen público en el parque cibaeño anoche, a pesar de que todavía muchos dee los aguiluchos no creen que tengan chance de ir a la final..Dice Angel Ovalles, gerente aguilucho, que el panameño Edmundo Sosa, short stop, podría regresar si el equipo pasa a la final..¿Estará en forma?.... El Banco BHD y la Lidom tienen un evento de entrega de copa este viernes, a las 10.30 AM en el 7mo.cielo..¿Donde queda eso? Asi le dicen al palco de prensa del Estadio Quisqueya Juan Marichal…