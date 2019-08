Dodgers de los Angeles, Una gran franquicia

Héctor J. Cruz

Si algún club de Grandes Ligas quiere disputar la mejor asistencia por temporada debe mirar hacia los Dodgers de Los Angeles. Tan cerca como el 2018, el club fue número uno con 3 millones 800 mil, un poco superior a los 3.4 millones de los Yanquis. Los Dodgers promediaron 46,492 por cada juego, lo cual es fantástico.

Las dos últimas veces que los Dodgers han ganado la serie mundial fue 1981 vs. los Yanquis y 1988 ante los Atléticos de Oakland, con el histórico cuadrangular de Kirk Gibson a Dennis Eckersley. Los Dodgers, además, han estado presente en las dos últimas series mundiales, 2017 y 2018, y ambas han sido derrotas (ante Houston y ante Boston).

Pero eso no disminuye el ánimo y el rendimiento del equipo. El año pasado tuvieron que jugar un partido extra ante Colorado para definir el ganador del Oeste, y finalizaron con 92 victorias y 71 derrotas. Este año (hasta anoche), tenían marca de 88-47. ¿Qué significa esto? Que casi igualan su cantidad de triunfos de la pasada campaña y tienen 27 juegos por delante para aspirar a 100. .

¿Cómo lo hace la tropa de Dave Roberts? Muy fácil, tienen buenos jugadores y química ganadora. El todavía joven Cody Bellinger es un cañón de gran calibre, tiene 42 jonrones y 100 remolcadas, y un excelente .409 de OBP ..El barba roja Justin Turner se mantiene bien con 24 Hrs, aunque 61 impulsadas, Max Muncy repite buen año con 33 Hrs, 87 remolcadas, el jardinero Joc Pederson con 27 hrs, 58 empujadas, y luego viene el apoyo de mucha gente, algunos de ellos alernos: El mexicano Alex Verdugo, el receptor novato Wil Smith, el short Corey Seager, el intermedista Kike Hernández, el jardinero A.J. Pollock, que estuvo lesionado bastante tiempo. Han tenido buen año los lanzadores Hun- Jin Ryu (13-3),Walker Buehler (11-3) y el japonés Kenta Maeda tiene 8-8.-El relevista Kenley Jansen ,tiene 27 salvados y 68 ponches en 50.2. Así están los Dodgers, listos para los play offs, y un tercer intento seguido de llegar a la serie mundial.

VACACIONES: Desde esta fecha esta columna entra en un corto período de vacaciones de dos semanas. En ese período, pasará el mundial de baloncesto y Dominicana no hará gran cosa,, iniciará el torneo de la LNB, entre otros acontecimientos. Nos volvemos a ver el lunes 16.

DE INTERES: Los dos primeros partidos de la selección dominicana en el mundial de baloncesto serán a las 4.30 de la madrugada, hora dominicana. El primero el domingo vs. Jordania, el segundo vs. Alemania el martes y el tercero será más fácil, a las 7.30 A.M. del l jueves vs. Francia. ¿A cuáles de esos tres vencerá Dominicana? ¿Qué dice el Ché?....Le dieron libertad condicional a Octavio Dotel en el caso con la justicia del famoso César “El Abusador”… Dotel pagó fianza, y esa es buena noticia para él y su familia..Lo otro es que hasta ahora no han notificado a Luis Castillo, ex pelotero, y quien reside en Miami….. Al amigo Ramón (sin apellido), que comenta el caso de José Mesa, le digo lo siguiente. Mesa jugó en grandes ligas entre 1987-2004..En sus primeros años con los Orioles de Baltimore fue pitcher abridor (1987-93), y cuando llegó a los Indios de Cleveland lo convirtieron en relevo. De ahí que como iniciador no le fue bien, y en general tuviera mal record de ganados y perdidos de 80-109… Como iniciador fue un éxito y en 1995 tuvo 46 salvamentos, líder de la Liga Americana….Tiene 321 salvados, 2do. mejor entre los dominicanos luego de Francisco Cordero, con 329… .Esa es la razón de sus tantas derrotas…Wilson Chandler, de Brooklyn Nets, fue sancionado por la NBA por 25 juegos para la próxima temporada debido a dopaje, para que ustedes vean que también ocurre en los otros deportes, no solo en beisbol….En el mundial de baloncesto de China hay 32 países, y 5 de esos tienen coaches de Estados Unidos: USA, Polonia,Canada, Jordania y Angola…Dominicana tiene un argentino…. Los Mellizos de Minnesota ya empataron la marca de más jugadores con al menos 20 jonrones en una campaña (7)… La marca la comparten 7 clubes, y lo hicieron por última vez los Dodgers en 2018….Minnesota tiene a Jorge Polanco con 19, asi que en breve tendrán 8 , nueva marca de todos los tiempos… Además, sus 258 de este año los colocan a 9 de los 267 de los Yanquis del año pasado… A Juan Soto, de los Nacionales de Washington, le estarían ofreciendo 10 años por US$180 millones..Yo lo tomo de inmediato, sin pensarlo dos veces y sin preguntarle al agente. ¿Y used? ….