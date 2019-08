JuanJo, nuestro nuevo pro!

Félix Olivo

Hola Fiebruses. La vida nos pone los caminos y uno se encarga de recorrerlos. Si como golfista empiezas siendo niño, inicialmente caminas de la mano de tus padres y vas subiendo de categoría por edad o nivel de juego. Luego vienen los campeonatos locales, internacionales, la beca, y si todo sale bien, llega el momento de decidir: ¿Me hago Pro o no? En la cabeza de Juan José Guerra viene gestándose la idea desde hace años y el pasado lunes tomó la decisión de dar el paso y convertirse en profesional. JuanJo tiene todas las de ganar, pues ha sabido perder muchas, pero también ha disfrutado de las mieles del éxito gracias a su arduo trabajo y al respaldo de sus padres, Robert y Jeannette, quienes desde que “El Súper” mostró amor por el juego, le han dando todo su apoyo.

La decisión no fue fácil (lo sé porque lo he hablado con él). En enero 2020 es el LAAC y en la cabeza de Juanjo se batían muchas ideas, hasta que finalmente tomó la decisión con la que mejor se siente. Tienes todo el respaldo de los golfistas dominicanos, Súper. No tenemos con qué pagarte lo bien que nos representaste y lo alto que pusiste nuestra bandera siendo amateur. ¡Mucha suerte! ¡Mantengan la bola en el fairway!