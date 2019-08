TOUR CANITA, ANJE Y FEDEX CUP

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

El fin de semana pasado abrió el Tour Canita y cerró la temporada del PGA Tour. También fue celebrada la edición 17 del Torneo ANJE.

Tour Canita: Julio Santos, campeón defensor del Tour, picó delante haciendo un rebase espectacular sobre JuanJo Guerra, quien había dominado los dos primeros días de juego en el evento que vieron acción 42 jugadores (entre Pro’s y Amateurs). Ronda de domingo de 66 golpes que le dio la victoria al puertoplateño que tiene “entre ceja y ceja” clasificar al Corales Puntacana Resort and Club Championship, y seguir su hegemonía de ser el único criollo que ha pasado todos los cortes del evento. Este año el Canita se encamina a una dura competencia con el regreso al tour de Willy Pumarol y la incorporación de JuanJo ya como profesional. Detrás de Julio quedó “El Súper”, dejando en tercer lugar empatados a Willito y al amateur Rhadamés Peña.

Los otros que se metieron en los puntos (y algunos en el billete) son Hiram Silfa, Enrique Valverde y George Riley. La próxima parada del Canita es 14 y 15 de septiembre en el Romana Country Club.

The Tour Championship - FedEx Cup: ¡Espectacular! Así defino la gran demostración y el show que montó Rory McIlroy en el East Lake Golf Club durante el fin de semana, especialmente en un domingo en el que hubo que completar la ronda del sábado que había sido suspendida por rayos y lluvia. Rory “se puso en automático” y con rondas de 66-67-68-66 (-18) se lleva la bolsa mas grandejamás pagada en la historia del Tour (15MM), y de paso se convierte en el segundo jugador en ganar dos veces la FedEx Cup. Para mi lo mas impresionante fue que Rory tuvo que jugar al lado del actual No. 1 del mundo, Brooks Koepka, y fue como si este no hubiera estado allí. Ni un ápice de nervios o “cara de asustado” ante la presencia de un jugador tan dominantecomo Koepka. El tour reanuda en días con “A Military Tribute at Greenbrier”, evento que corre las cortinas de la temporada 2019-2020.

ANJE: Décima séptima edición del Torneo ANJE, de nuevo en La Cana. Buen evento que cerró con un ganador gross y dos netos por categoría. El mejor score gross de la categoría A lo hicieron Jorge Pesquera y Julio Ureña. En la B, Walter Schall y Leo Simó, y en la C, Carlos Hernández y Wady Abréu. Felicidades a ANJE y al resto de los ganadores, los cuales pueden ver entrando en fiebredegolf.com.