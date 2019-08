CUQUI CÓRDOVA

De estrato humilde, es un hijo de San Francisco de Macorís que llegó a la capital con intenciones de conseguir un trabajito. Andrés Alnardo Vanderhorst Requena nació el 2 de noviembre de 1943, en el municipio de Castillo, provincia Duarte, hijo de Manuel Antonio Andrés Vanderhorst Disla, empleado público, y de María Teresa Requena Contreras (ama de casa).

ESPOSA: Licda. Juana Venecia Álvarez Peña (Biológa Marina), hijos Andrés Armando, Germaine Pamela y Kory Teresina.

Andrés de niño inició sus estudios en su natal Castillo y realizó los intermedios en San Francisco de Macorís, en la escuela El Salvador. En 1969 se gradúa de contabilidad, en el Instituto de Estudios Superiores de Capec.

Por ahí sigue escalando estudios y posiciones hasta llegar al deporte en sí, donde ha sido un tremendo propulsor. Veamos algunos de sus logros: Junto a Leandro de la Cruz forma el club Los Astros, con quien recorrió el territorio nacional fomentando varios deportes. Trae al país al primer refuerzo internacional al baloncesto dominicano, el boricua Flor Meléndez. En 1974 fue coordinador general de la transmisión de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 1979 procuró patrocinar para Liga de Verano del Cibao el acto del Pelotero Estrella de la Semana; Ministro de Deportes (1986); Ministro de Turismo (1990); y diputado al Congreso Nacional, diputado al Parlacen Nacional.

Ha viajado por varios países llevando la bandera de la dominicanidad.

Estando nosotros de pasado Presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, recibimos una llamada telefónica del amigo ingeniero Luis Scheker Ortiz, donde nos dijo, “Cuqui, no me presiones”, queriendo decir no haga campaña a ningún candidato. Desde entonces no he vuelto hacer publicidad hasta ahora.

AMIGOS, voten por Andrés Vanderhorst. Él se lo merece, ha hecho de todo y más.