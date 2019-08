Machado apagado en el mes de agosto

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Manny Machado disparó ayer su jonrón 27 de la temporada, un pequeño despertar pues Agosto ha sido su mes más malo de la temporada. De hecho, su penúltimo cuadrangular había sido el 30 de julio, recorriendo un largo camino de más de 3 semanas.

Más todavía: durante este mes, Machado tiene promedio pobre en .203, 1 Hr. y 5 empujadas, y eso limitará su producción ofensiva de su primera campaña con los Padres de San Diego. El jonrón de ayer, además, sirvió para que el club impusiera una nueva marca a de la franquicia con 190, dejando atrás los 189 del 2017 cuando todavía le faltan 33 partidos. El líder del club este año es Hunter Renfroe3 con 31, Machado empata ahora con Franmil Reyes , con 27 (aunque Reyes ya no está en San Diego, fue cambiado a Cleveland y ayer disparó 2 y suma 32).. Fernando Tatis Jr., suma 22 y está en cuarto lugar del equipo, aunque perdió 44 juegos fruto de lesiones. Es posible que no vuelva más este año.

Machado ,, de 27 años de edad, es el hombre de los 10 años y US$300 millones. Este año gana solo US$12 millones, pero a partir del 2020 y hasta el 2028 su salario anual será de US$ 32 millones por cada temporada. Es decir que su actividad de beisbol será más divertida que para cualquier otro pelotero.

En misceláneos, vs.lanzadores derechos este año batea .249-16-49 y ante los zurdos .324-10-22.. En casa lo hace para .232-13-34, y en la ruta .297-13-37.. En la primera mitad tuvo .266-20-58, y ahora batea .264-7-14. San Diego, además, no compite ya por ningún puesto ni en su división ni vía wild card. Este será un año simplemente de experiencia, y ver cómo llenan huecos para la próxima temporada, especialmente en el pitcheo en todas sus partes.

LESIONADO: José Ramírez se lesionó en la mano derecha haciendo un swing en su juego del sábado , hoy viajará a Nueva York para enfrentar una posible cirugía y perdería el resto de la temporada regular, posiblemente. La importancia de Ramírez en esa alineación es más que evidente pues el club pelea la División Central, estando a 3 juegos de Minnesota. También, Cleveland está de líder del wild card…Ramírez está bateando para .254, 20 jonrones y 75 empujadas, y ha sido el principal de los Indios los dos últimos meses.

DE INTERES: Dos dominicanos alcanzaron los 20 jonrones este fin de semana, y se extiend2 a 20 la lista con dicha cifra este año, nueva marca de todos los tiempos. Teoscar Hernández , de Toronto, lo hizo el sábado y Jonathan Villar, de Baltimore, ayer… Otro dato: el sábado debutó con Detroit el jardinero Willi García y es el criollo 780 en nuestra historia…Otro misceláneo es que Gary Sánchez se convirtió en el receptor que alcanza los 100 jonrones con menor cantidad de juegos (354)…La marca anterior la tenia Mike Piazza con 424…. Este fin de semana los Yanquis visitaron a los Dodgers, en Los Angeles, toda una novedad…. La última vez que eso había sucedido fue en 2013..En los palcos VIP he visto a Tom LaSorda, conocido hombre de beisbol y miembro del Salón de la Fama. La nota es que La Sorda disfruta de salud y cumple 92 años el 22 de septiembre… Otro asunto de los Yanquis es que el sábado pegaron su jonrón 57 durante este mes, nuevo record de MLB para cualquier equipo….De viernes a domingo se celebró el “Players Weekend”, los jugadores pusieron cualquier apodo en su espalda y todo el mundo usó uniformes blancos y negros todo el tiempo…Algo ridículo, no solo por lo feo que se vieron, también está el hecho de que eso no tiene mucho sentido. Deberían inventarse algo más “lógico”….. Dice un reporte que el zurdo Génesis Cabrera ponchó 9 seguidos en un partido de triple A el sábado..Cabrera pertenece a los Cardenales de San Luis….Rafael Rijo, conocido coach de los Toros del Este, se estrenó ayer como manager del equipo Dos Laredo en el beisbol mexicano…. El zurdo Framber Valdez le pegó 6 buenos innings de 2 hits y 1 carrera a los Angelinos, en la victoria de Houston 11-2....Valdez había sido llamado para tomar el lugar del lesionado Aaron Sánchez…. Otro pitcher RD, Reynaldo López, lanzó 5 entradas sin hit ante los Texas Ranger , en el triunfo de los Medias Blancas 2 por 0. Texas solo dio un hit y López salió por una fuerte gripe y deshidratación…. Franmil Reyes no pudo disfrutar sus dos jonrones pue s Cleveland perdió ante Kansas City 8-9 en 10 innings..El cubano Jorge Soler, de Kansas, pegó su 36 de la campaña y Francisco Lindor, boricua, su 23 para los Indios… Soler se ha colocado a dos del record de cuadrangulares del equipo en poder de Mike Moustakas desde el 2017…. Los Bravos de Atlanta siguen firmes como líderes de la División Este Liga Nacional. Ayer vencieron a los Mets 2 por 1 con labor de Dallas Keuchel, quien trabajó 7 entradas de 4 hits, 0 carreras y tiene 5-5….Josh Donaldson pegó par de jonrones y tiene 32….. Dice un reporte que la plataforma de cine Netflix tiene actualmente 155 millones de suscriptores, y si usted lo multiplica por la tarifa mensual de 14 dólares le dará una buena suma.. Tremendo negocio, fruto de la tecnología y del emprendurismo… ¿Acabará Neftlix y otros similares con el cine tradicional?.. Hoy está de cumpleaños el amigo Jorge Suncar, antiguo jugador de baloncesto y actualmente en tenis, comunicador y abogado especialista en temas constitucionales…Que lo pase feliz…